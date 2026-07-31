शादीशुदा से प्यार में मिली मौत! अधेड़ का अपहरण कर हत्या, 20 घंटे शव कार में लेकर घूमे फिर जंगल में फूंका

उरई में एक अधेड़ को अगवा कर हत्या के बाद आरोपी 20 घंटे शव लेकर घूमते रहे। इसके बाद शव को जंगल में फूंक दिया। आधी रात के वक्त हमीरपुर के जंगल में 40 लीटर डीजल डालकर शव जलाया गया था। दो 50-50 हजार के इनामी दंपति गिरफ्तार किए गए।

यूपी के उरई में लगभग तीन माह पुराने चर्चित विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड का गुरुवार को सनसनीखेज खुलासा कर पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना दोनों पर ही 50-50 हजार रुपये का इनाम था। हालांकि मामले में तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि 4 मई को तड़के अपहरण करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने विजेंद्र मोर की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए लगभग 20 घंटे तक कार में लिए घूमते रहे।

आधी रात को वे शव ले हमीरपुर के जलालपुर क्षेत्र के जंगल में पहुंचे और 40 लीटर डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वारदात शादीशुदा युवती से मोहब्बत और करोड़ों की जमीन के विवाद के चलते अंजाम दी गई। एसपी विनय कुमार सिंह के मुताबिक चार मई 2026 की सुबह हरियाणा के जींद निवासी 52 वर्षीय विजेंद्र मोर उरई कोतवाली क्षेत्र के रिनिया गांव स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे। तभी चार लोग वहां पहुंचे और उन्हें जबरन कार में बैठाकर ले गए। विजेंद्र के साथी व रिश्तेदार अमरीक सिंह की तहरीर पर उरई कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना जैसे-जैसे आगे बढ़ी, मामला सुनियोजित हत्या की साजिश में बदलता चला गया। पुलिस के अनुसार विवेचना में सामने आया कि आरोपी सपना रानी और विजेंद्र मोर के बीच प्रेम संबंध थे। विजेंद्र की उम्र ज्यादा होने की वजह से सपना ने मोहित मलिक से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत जारी रही। इसी बात को लेकर मोहित मलिक और विजेंद्र के बीच विवाद हुआ।

दूसरी ओर विजेंद्र की करीब पांच करोड़ रुपये की जमीन के लेन-देन को लेकर भी रंजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक, चार मई को अपहरण के कुछ ही देर बाद कार के भीतर विजेंद्र का गला घोट दिया गया। हत्या के बाद आरोपी पूरे दिन और आधी रात तक शव को कार में लेकर घूमते रहे। देर रात हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के जंगल में शव पर करीब 40 लीटर डीजल डालकर आग लगा दी गई ताकि पहचान और साक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो जाएं।

करीब 86 दिन तक चली विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 29 जुलाई को कदौरा क्षेत्र से 50-50 हजार रुपये के इनामी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी निवासी गण ग्राम शामलो कला थाना जुलाना जिंद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर जंगल से जले हुए विजेंद्र के कंकाल के कुछ हिस्से बरामद किए। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपियों भगवान, संजीव उर्फ कोकला निवासी गांव ग्राम शामलो कला थाना जुलाना जिंद हरियाणा और अमरजीत निवासी ग्राम बिसान बेरी जिला झज्जर हरियाणा की तलाश है।

घटनाक्रम - ट्यूबवेल से अगवा करने के कुछ ही देर बाद कार में कर दी गई थी हत्या।

- कई घंटे तक शव कार में लेकर घूमते रहे आरोपी, इसके बाद शव को जलाया

- देर रात सुनसान जंगल पहुंचकर शव उतारा, इसके बाद शव जलाने की योजना

- करीब 40 लीटर डीजल डालकर आग लगा दी। ताकि पुलिस को न मिले सुराग

- मकसद पहचान और हत्या के सभी साक्ष्य मिटाना था पर छूटे मौके पर सुराग

जांच में मिले सबसे अहम सुराग - आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल की पुष्टि।

- जंगल से जले हुए मानव अवशेष बरामद।

- विजेंद्र को जिज़ चादर में लपेटा गया था उस चादर के टुकड़े भी मिले

- मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों ने जोड़ी कड़ियां।

- पूछताछ में सामने आई हत्या की पूरी कहानी

हड्डियों का डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने बेटे को बुलाया हरियाणा के जींद निवासी विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड में पुलिस को हमीरपुर के जंगल से मिले कंकाल की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार, बरामद हड्डियों की पुष्टि के लिए पुलिस ने विजेंद्र के बेटे को बुलाया है। उसके ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद हालात साफ होंगे । विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड में उरई कोतवाली पुलिस के दो उप निरीक्षक और दो सिपाही सड़क हादसे में नहीं रहे थे। वादी की भी मौत हो गई थी।

15 दिनों से सपना कर रही थी विजेंद्र की रेकी पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मोहित की पत्नी सपना रानी ने अपहरण की साजिश 15 दिन पहले रच ली थी। वह लगातार विजेन्द्र से मोबाइल पर बात कर रही थी। वह उसे जमीन के सौदे और पैसे के लालच में उरई आने को उकसा रही थी। अपहरण से कुछ दिन पहले सपना खुद उरई के रिनिया क्षेत्र में आई थी और विजेन्द्र से मुलाकात कर साथ ले गई थी। पुलिस का मानना है कि सपना ने ही विजेन्द्र को विश्वास में लेकर जाल में फंसाया और फिर घटना को अंजाम दिया।

चार करोड़ में सौदा..तीन करोड़ के लिए दी सुपारी हरियाणा के जींद निवासी विजेन्द्र मोर अपहरण-हत्याकांड में एक बड़ी वजह जमीन के करोड़ाें के सौदे की भी रही। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जींद निवासी आजाद सरपंच से विजेन्द्र मोर का जमीन का सौदा तय हुआ था। लगभग चार करोड़ रुपये कीमत की इसी जमीन के सौदे में आजाद सरपंच ने विजेन्द्र मोर को एक करोड़ रुपये दे दिए थे लेकिन तीन करोड़ रुपये आजाद नहीं दे रहा था। इसी दौरान उसके संपर्क में मोहित और सपना आए। तीन करोड़ बचाने के लिए आजाद ने दंपति को विजेन्द्र मोर की सुपारी दे दी और इसी के बाद साजिश शुरू हुई।