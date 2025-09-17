पानी पीते हुए युवक के मुंह में भर गई मधुमक्खियां, जीभ-गले तक डंक मारने से मौत

कदौरा थाना क्षेत्र के पथरेहटा में सोमवार शाम को मधुमक्खी के डंक मारने से एक युवक की जान चली गई। मधुमक्खी ने जीभ पर डंक मारा। खेत पर बखराई के दौरान पानी पीते समय गले में मधुमक्खी चली गई थी। परिजनों के मुताबिक जहरीले कीड़े के काटने से टूटी सांस।

यूपी के उरई में कदौरा थाना क्षेत्र के पथरेहटा में सोमवार शाम खेत में बखराई के दौरान युवक को मधुमक्खी ने डंक मार दिया, इससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे सीएचसी ले गए थे जहां से डॉक्टर ने देखते ही उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया पर रास्ते में ही मौत हो गई, वहीं परिजन युवक की मौत किसी जहरीले कीड़े के काटना से बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पथरेहटा के 32 वर्षीय लक्ष्मण सिंह पुत्र फूल सिंह सोमवार शाम खेत की बखराई करने गया था। खेत में बखराई करते समय उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह को खोला तो अचानक जीभ और तलवे में मधुमखियों ने हमला कर दिया, इससे उसके मुंह में सूजन आ गई। उसने मधुमखी के काटने के सूचना परजिनों को दी, परिजन खेत पहुंचे और उसे सीएचसी ले गए, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

परिजन गौतम यादव ने बताया कि लक्ष्मण खेत पर बखराई करने गए थे तभी जहरीले कीड़े या मधुमक्खी ने पानी पीते समय गले के अंदर डंक मारने से दर्द हुआ। जिसे सीएचसी ले गए जहां से डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लक्ष्मण सिंह के दो एकड़ जमीन है जिस पर वह खेती कर पत्नी कल्पना व बेटा अनिकेत व अनन्या का भरण पोषण करता था।

वहीं मामले में चिकित्साधिकारी डा अभिषेक सचान ने कहा कि युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। जिसका बीपी बहुत कम था, जिसके मुंह के अंदर जीभ में मधुमक्खी के डंक मारने से हालत गंभीर थी, उसे उपचार देकर रेफर किया गया था। एसओ प्रभात कुमार सिंह कहा कि उक्त युवक की जहरीले कीड़े के काटने से मौत की सूचना है।

डंक मारने पर करें उपाए - मधुमक्खी के डंक पर तुरंत निकालें

- साबुन-पानी से घाव को साफ करें

- प्रभावित जगह पर तुरंत बर्फ लगाएं

- दर्द से बचने के लिए आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन लें

- डंक वाली जगह खरोंचने से बचें।