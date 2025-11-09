हार्टअटैक से बेटे की मौत के बाद मां ने सदमे में तोड़ा दम, साथ उठी दोनों की अर्थी

संक्षेप: यूपी में जालौन के रेढ़र क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में हार्टअटैक से सैलून संचालक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर अस्पताल से उसका शव घर पहुंचा। बेटे का शव देखते ही वृद्ध मां की भी मौत हो गई। दोनों की मौत से घर में कोहराम मच गया।

यूपी में जालौन के रेढ़र क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में हार्टअटैक से सैलून संचालक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर अस्पताल से उसका शव घर पहुंचा। बेटे का शव देखते ही वृद्ध मां की भी मौत हो गई। बुढ़ावली निवासी 39 वर्षीय हरी प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना अपने बड़े भाई हरी शंकर के साथ वर्तमान में मालवीय नगर में रहते थे। दोनों भाइयों की बड़ी माता के पास अलग-अलग सैलून की दुकानें हैं। गुरुवार दोपहर हरी प्रकाश के सीने में तेज दर्द उठा तो हरी शंकर ने उन्हें सीएचसी ले जाकर भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

प्राथमिक इलाज के बाद यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया गया। शुक्रवार सुबह हरी प्रकाश की मौत हो गई। दोपहर में शव घर पहुंचा तो 72 वर्षीय मां किशोरी की हालत बिगड़ गई। परिजन जब तक अस्पताल लेकर जाते किशोरी की सांस टूट गई। परिजनों ने बताया कि बेटे की मौत का सदमा वह बर्दाश्त न कर पाईं। दोनों की अर्थी के साथ घर से निकलीं तो परिजनों के साथ गांव का हर व्यक्ति रो पड़ा।

