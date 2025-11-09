Hindustan Hindi News
UP Orai Jalaun Mother Died of Shock After seeing Son dead body died of heart attack
हार्टअटैक से बेटे की मौत के बाद मां ने सदमे में तोड़ा दम, साथ उठी दोनों की अर्थी

हार्टअटैक से बेटे की मौत के बाद मां ने सदमे में तोड़ा दम, साथ उठी दोनों की अर्थी

संक्षेप: यूपी में जालौन के रेढ़र क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में हार्टअटैक से सैलून संचालक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर अस्पताल से उसका शव घर पहुंचा। बेटे का शव देखते ही वृद्ध मां की भी मौत हो गई। दोनों की मौत से घर में कोहराम मच गया।

Sun, 9 Nov 2025 07:59 AMSrishti Kunj संवाददाता, जालौन
यूपी में जालौन के रेढ़र क्षेत्र के बुढ़ावली गांव में हार्टअटैक से सैलून संचालक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर अस्पताल से उसका शव घर पहुंचा। बेटे का शव देखते ही वृद्ध मां की भी मौत हो गई। बुढ़ावली निवासी 39 वर्षीय हरी प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना अपने बड़े भाई हरी शंकर के साथ वर्तमान में मालवीय नगर में रहते थे। दोनों भाइयों की बड़ी माता के पास अलग-अलग सैलून की दुकानें हैं। गुरुवार दोपहर हरी प्रकाश के सीने में तेज दर्द उठा तो हरी शंकर ने उन्हें सीएचसी ले जाकर भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

प्राथमिक इलाज के बाद यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया गया। शुक्रवार सुबह हरी प्रकाश की मौत हो गई। दोपहर में शव घर पहुंचा तो 72 वर्षीय मां किशोरी की हालत बिगड़ गई। परिजन जब तक अस्पताल लेकर जाते किशोरी की सांस टूट गई। परिजनों ने बताया कि बेटे की मौत का सदमा वह बर्दाश्त न कर पाईं। दोनों की अर्थी के साथ घर से निकलीं तो परिजनों के साथ गांव का हर व्यक्ति रो पड़ा।

बुढ़ावली गांव में एक साथ उठी मां और बेटे की अर्थी

रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढ़ावली में सैलून संचालक हरि प्रकाश और थोड़ी देर बाद उसकी मां किशोरी देवी की मौत से जहां परिवार वाले बदहवास हो गए। जब मां बेटे की एक साथ अर्थी उठी तो गांव के लोग भी मायूस हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शुक्रवार दोपहर को रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढा़वली में सैलून संचालक हरि प्रकाश और कुछ भी देर बाद उसकी मां किशोरी देवी की मौत से पुत्र भानूप्रकाश, हरीशंकर, पुत्र वधू राजकुमारी, मंजू, नाती हवलदार, आर्यन का रो रोकर बुरा हाल रहा और जब मां बेटा की अर्थी उठी तो परिजन बदहवास हो गए और गांव के लोग भी अपने आंसू न रोक सके।

बड़े भाई हरीशंकर ने बताया कि छोटा भाई हरिप्रकाश सालों चलकर परिवार का गुजारा कर रहा था इसके अलावा परिवार के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है हरि प्रकाश की मौत से उसकी पत्नी और बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। वहीं घर में दो लोगों की मौत से परिजन बेहाल हैं। साथ ही गांव में भी मातम का आलम है।

