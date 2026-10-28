रैगिंग में मेडिकल कॉलेज के 17 छात्र निलंबित, जूनियरों से मोबाइल नंबर मांगना भी दंडनीय अपराध
जालौन में रैगिंग में मेडिकल कॉलेज के 17 छात्र निलंबित किए गए हैं। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कहा गया कि अब जूनियरों से मोबाइल नंबर मांगना भी दंडनीय अपराध है।
उरई, संवाददाता। राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में रैगिंग के मामले में एंटी रैगिंग कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कमेटी की रिपोर्ट पर कुल 17 एमबीबीएस छात्रों को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निलंबन अवधि में छात्रों के क्लास अटेंड करने, हॉस्टल में रहने और क्लीनिकल ड्यूटी पर रोक रहेगी।
गौरतलब है कि कॉलेज में 2025 बैच के जूनियर छात्रों से रैगिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पहले 7 सीनियर छात्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर 1000-1000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। कार्रवाई को हल्का मानते हुए आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से फॉलोअप प्रकाशित किया था, जिसके बाद प्रबंधन ने जांच का दायरा बढ़ाया।
प्रिंसिपल ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया था कि जूनियर्स से मोबाइल नंबर मांगना भी दंडनीय अपराध है। विस्तृत जांच में 10 और छात्र दोषी पाए गए, जिसके बाद कुल संख्या 17 हो गई। इस संबंध में प्रधानाचार्य डॉ अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि कॉलेज रैगिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस सिद्धांत पर काम कर रहा है। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट पर 17 छात्रों को 3 माह के लिए निलंबित कर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भविष्य में भी रैगिंग में शामिल किसी भी छात्र को बख्शा नहीं जाएगा।
शुरुआत में सात सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इन छात्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था और प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बाद में, जांच आगे बढ़ी तो 10 अन्य छात्रों की संलिप्तता भी सामने आई। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुल 17 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले के सामने आने के बाद कॉलेज में रैगिंग रोकने के इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी मौजूद है, तो जूनियर छात्रों के साथ ऐसी घटना कैसे हुई। हालांकि, इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से सामने आई जानकारी के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
रैगिंग रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन ने मोबाइल नंबर से जुड़े निर्देश भी जारी किए हैं। 21 अक्टूबर को जारी कार्यालय नोटिस में कहा गया था कि सीनियर छात्रों की ओर से जूनियर विद्यार्थियों से मोबाइल नंबर मांगना या उन्हें नंबर देने के लिए मजबूर करना नियमों के तहत दंडनीय हो सकता है। जूनियर छात्रों को अनधिकृत संदेश भेजने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने मंगलवार को जारी अनुस्मारक में विद्यार्थियों से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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