वकील की डांट से परेशान युवती ने कोर्ट में काटी हाथ की नस, ससुराल वालों से विवाद

संक्षेप: यूपी के उरई में एक लड़की इतना परेशान हो गई कि उसने परेशान होकर कोर्ट में ही हाथ की नस काट ली। युवती कोर्ट के चक्कर लगा-लगाकर थक चुकी थी। उसका केस निपट नहीं रहा है। ऐसे में उसे कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़े। इतना ही नहीं उसके वकील ने भी उसे डांट लगा दी।

यूपी के उरई में एक लड़की इतना परेशान हो गई कि उसने परेशान होकर कोर्ट में ही हाथ की नस काट ली। युवती कोर्ट के चक्कर लगा-लगाकर थक चुकी थी। उसका केस निपट नहीं रहा है। ऐसे में उसे कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़े। इतना ही नहीं उसके वकील ने भी उसे डांट लगा दी। युवती ने शुक्रवार को कोर्ट परिसर में ही अधिवक्ता की फटकार से आहत होकर अपने हाथ की नस काट ली। घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मी उसे लेकर जिला अस्पताल भागे। युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि युवती के हाथ में चार टांके लगाए गए हैं।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जालौन के मोहल्ला दबगरान निवासी 25 वर्षीय रुखसाना पत्नी शाहिद की ससुराल सरीला हमीरपुर में है। एक साल पहले उसकी शादी हुई थी। ससुरालजन से विवाद के चलते वह मायके में रह रही थी। इस कारण उसने परिवार न्यायालय में हर्जा खर्चा का वाद दायर किया था। मुकदमे की पैरवी एक महिला अधिवक्ता ही कर रही है। शुक्रवार को वह तारीख पर आई थी उसने अधिवक्ता से कहा कि वह एक साल से न्यायालय आ रही है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका है।