यूपी में एक जिला-एक व्यंजन योजना में नॉनवेज की एंट्री नहीं, लिस्ट में शामिल ये वेज आइटम
यूपी में हर जिले के खास व्यंजन को विशेष और वैश्विक पहचान दिलाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यूपी में हर जिले के खास व्यंजन को विशेष और वैश्विक पहचान दिलाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की एक जिला-एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर ओडीओसी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को चिह्नित कर उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ने अपनी एक जिला-एक व्यंजन योजना की जिलेवार व्यंजनों की लिस्ट में राज्य के सभी 75 जिलों के लिए कुछ खास व्यंजन जोड़े हैं लेकिन इस सूची में शामिल सभी व्यंजन शाकाहारी हैं। इस लिस्ट में एक भी नॉनवेज डिश शामिल है। लखनऊ के गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी, निहारी कुलचा और काकोरी कबाब इस सूची में नहीं हैं। इसी तरह मुरादाबादी बिरयानी भी सूची से नदारद है।
योजना में गुणवत्ता सुधार, शेल्फ लाइफ बढ़ाने और निर्यात अवसर विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। खाद्य कारोबार से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को 25% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹20 लाख रुपये) दी जाएगी। इसके लिए ₹150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा व जौनपुर की इमरती जैसे व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास होगा।
किस मंडल में कौन सा व्यंजन
- आगरा मंडल- पेठा, दलमोठ, गजक, पेड़ा, आलू टिक्की,सोहन पापड़ी।
- अलीगढ़ मंडल -डेयरी उत्पाद, कचौड़ी,चमचम, रबड़ी।
- अयोध्या मंडल- अयोध्या की कुल्हड़ वाली दही-जलेबी, बाराबंकी की चन्द्रकला मिठाई व लाल पेड़ा, अमेठी का समोसा, गुड़ की खीर।
- आजमगढ़ मंडल- तहरी मूंग दाल की, सफेद गाजर।
- बरेली मंडल - बरेली की सेवइयां, बर्फी, छोलू-भटूरे।
- बस्ती मंडल - बस्ती का ठेकुआ, पूड़ी-सब्जी, सिरका व गुड़, संतकबीरनगर की खोया मिठाई।
- चित्रकूट - बांदा का सोहन हलवा व बालूशाही, चित्रकूट का मावा।
- देवीपाटन मंडल - गोंडा की दही बड़ा व कचौड़ी, बहराइच का चमचम, बलरामपुर की नारियल बर्फी।
- गोरखपुर मंडल- गोरखपुर की लिट्टी-चोखा, देवरिया का मालपुआ, महाराजगंज का गुड़।
- वाराणसी मंडल - बनारसी पान, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलइयो और जौनपुर की इमरती।
- लखनऊ मंडल - लखनऊ की मक्खन मलाई, रेवड़ी और चाट, उन्नाव का काला जामुन, कुशली, त्रिलोक परी, सीतापुर का मिर्ची पकोड़ा, पेड़ा, रायबरेली के मसाले, हरदोई की आलू पूरी।
- कानपुर मंडल - कानपुर का समोसा-मलाई मक्खन, कन्नौज का खोया पेड़ा, औरैया की देसी घी बर्फी।
- प्रयागराज मंडल- प्रयागराज की सब्जी-कचौड़ी, प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद, कौशाम्बी की गुड़ चिक्की।
- गाजियाबाद मंडल- सोया चाप, मिर्ची का अचार।
- गौतमबुद्ध नगर मंडल- केक, बेकरी आइटम।
- जौनपुर- मीठा एटॉम बॉम्ब, जौनपुरी मूली।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें