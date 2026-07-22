दिल्ली में आंदोलन को लेकर यूपी में अलर्ट! कांग्रेस नेता नजरबंद, सपाइयों में उबाल

नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस और सपा सांसदों ने पीएम आवास की ओर मार्च निकाला। राहुल, अखिलेश, डिंपल यादव समेत कई बड़े नेता पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए।

नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली में मंगलवार को सुबह संसद में हंगामा हुआ और दोपहर बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद एवं शीर्ष विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया। दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि जिलों में धरना-प्रदर्शन की अनुमति पहले से निर्धारित स्थलों पर ही दी जाए। कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से ही धरना-प्रदर्शन हो। गड़बड़ी करने वालों से पूरी सख्ती से निपटें।

कांग्रेस नेताओं को किया नजरबंद दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार देर रात पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया।

पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद ने बताया कि गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद, प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी, विवेकानंद पाठक, अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अरशद अली, मनोज पासी समेत दर्जनों कांग्रेस नेताओं को उनके घर पर नजरबंद किया गया। हसीब अहमद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के खिलाफ दुर्भावनावश कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

अखिलेश की हिरासत पर सपाइयों में उबाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में सोमवार रात सुभाष चौराहे पर सपाइयों का उबाल देखने को मिला। अखिलेश को हिरासत में लेने की जानकारी पर रात आठ बजे तक सपा के विधायक, पदाधिकारी समेत सैकड़ों सपाई सुभाष चौराहा पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग दो घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने केंद्र सरकार के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। सपाई प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। वहीं, रात में पुलिस ने अखिलेश को हिरासत से रिहा कर दिया।

सुभाष चौराहा पर पहुंचते ही सबसे पहले आक्रोशित सपाइयों ने शिक्षामंत्री का पुतले में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने सपाइयों को रोकने का प्रयास किया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई। कुछ देर के लिए चौराहे पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस पुतला छीनने का प्रयास करती रही, लेकिन सपाइयों ने इसे आग के हवाले कर ही दिया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलेआम दमन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को रिहा करना चाहिए।