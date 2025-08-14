स्वतंत्रता दिवस समेत तीन बड़े आयोजनों पर यूपी हाई अलर्ट, ड्रोन पर प्रतिबंध और धार्मिक स्थलों पर होंगे कड़े इंतजाम

यूपी में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट, पैराग्लाइडर b अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों की विशेष सुरक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यूपी में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंगग्लाइडर, ड्रोन एवं अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नियमों व मानकों के विपरीत उड़ान भरने वाले ड्रोन व अन्य मानव रहित विमानों पर प्रतिबंध लगेगा। वहीं धार्मिक स्थलों की विशेष सुरक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील धार्मिक स्थलों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसओपी के अनुसार सुनिश्चित की होगी।

डीजीपी राजीव कृष्णा की ओर से सभी पुलिस कमिश्नर व पुलिस आयुक्तों को ये निर्देश दिए गए कि जनपदीय अभिसूचना तंत्र व सोशल मीडिया सेल को सक्रिय किया जाए। प्रतिबंधित संगठनों व आतंकवादी संगठनों से संबंधित प्रत्येक गतिविधि की गहन निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए। डीजीपी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी व झांकी के लिए सुरक्षा व्यवस्था व यातायात की व्यवस्था सुचारू ढंग से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व एंटी-सैबोटॉज चेकिंग अवश्य करा ली जाए।

डीजीपी ने कहा है कि समस्त कार्यक्रम स्थलों के प्रवेश व निकास द्वार पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। रेलवे, बस व मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट, शॉपिंग माल व होटल भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। सभी जिलों के प्रवेश द्वारों पर प्रभावी ढंग से चेकिंग की जाए। अवैध शस्त्रों, कारतूसों, शराब व विस्फोटक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।