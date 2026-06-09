पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी में अलर्ट, दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ ऐक्शन; भ्रामक वीडियो पर FIR

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को भी ताबड़तोड़ ऐक्शन हुए हैं। पुलिस ने यूट्यूब और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर भी ऐक्शन लिया है। अलग-अलग थानों में FIR दर्ज कराई गई है।

UP Police Bharti 2026 : यूपी पुलिस भर्ती को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। परीक्षा के दूसरे दिन भी अफवाह या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ ऐक्शन हुए हैं। यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में लखनऊ में जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि प्रदेश के 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा कराई जा रही है।

बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब चैनल Target Selection पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के खिलाफ लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर inderjeet_gautam_007 की आईडी से भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो पोस्ट किया गया। इसके खिलाफ आजमगढ़ कोतवाली में एफआईआर कराई गई है।

यही नहीं, अलीगढ़ के रतनप्रेम डीएवी बालिका इंटर कॉलेज में विकास कुमार नाम का फिरोजाबाद का एक शख्स फर्जी आधार कार्ड बनवाकर परीक्षार्थी हरिओम कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। संदेह के आधार पर उसे चेक किया गया। पोल खुलने के बाद उसे पकड़ लिया गया। इस मामले में अलीगढ़ृ के क्वार्सी थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह एक वाट्सएप नंबर पर मिली सूचना जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर यूजर Tanishk Choudhary द्वारा उप निरीक्षक सीधी भर्ती- 2025 को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो वायरल किए जाने के खिलाफ लखनऊ के थाना हुसैनगंज में केस किया गया है।