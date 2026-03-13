अलविदा की नमाज को लेकर हाईअलर्ट के बीच लखनऊ में रूट डायवर्ट, देखें कहां रास्ते बंद

ईरान और इजरायल व अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और आईजी, एडीजी को निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नमाज के बाद अनाधिकृत रूप से एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाए। डीजीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर नज़र रखने को कहा गया है। यूपी एसटीएफ के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ में रूट डायवर्ट, इन 11 रास्तों से हो सकेगी वाहनों की आवाजाही - वाहन टीले वाली मस्जिद के बजाए डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज से बांये मुड़कर आईटी चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

- पक्का पुल खदरा तिराहा से वाहन बंधा रोड या नया पुल होकर गुजर सकेंगे।

- बड़ा इमामबाड़ा के बजाए कोनेश्वर मंदिर चौराहे से दाहिने चौक चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

- वाहन घंटाघर, इमामबाडा, टीले वाली मस्जिद के बजाए कोनेश्वर मंदिर चौराहे से चौक, रूमी गेट से नया पुल होकर गुजर सकेंगे।

- रूमी गेट से वाहन बड़ा इमामबाड़ा के बजाए कोनेश्वर चौराहा या नींबू पार्क के पीछे नया पुल होकर गुजर सकेंगे।

- नीबू पार्क ओवरब्रिज से उतरने वाले वाहन चौक चौराहा, चरक चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

- चौक तिराहा से नीबू पार्क आने वाले वाहन कोनेश्वर चौराहा या मेडिकल क्रॉस (कमला नेहरू) होकर गुजर सकेंगे।

- फूलमंडी, नीबू पार्क से आने वाले वाहन मेडिकल कॉलेज चौराहा या चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर गुजर सकेंगे।

नमाज को लेकर बैठक हुई ऐशबाग ईदगाह में ईद-उल-फित्र और अलविदा की तैयारियों के सिलसिले में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और जिला व पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों, उलमा समेत अन्य ने शिरकत की। ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि अलविदा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी। ऐसे में नगर निगम सभी मस्जिदों के पास सफाई का विशेष ध्यान रखे।