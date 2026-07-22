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दिल्ली प्रदर्शन पर यूपी में अलर्ट, बन रही गोपनीय रिपोर्ट; सड़क से इंटरनेट तक एजेंसियों की नजर

By Ajay Singh
गोरखपुर
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Alert in UP over student protests: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इधर, उत्तर प्रदेश में भी इस पर अलर्ट है। खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से ऐक्टिव हैं। सड़क से लेकर इंटरनेट तक निगरानी रखी जा रही है। जिलों से गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है। LIU खासतौर पर सक्रिय है।

दिल्ली प्रदर्शन पर यूपी में अलर्ट, बन रही गोपनीय रिपोर्ट; सड़क से इंटरनेट तक एजेंसियों की नजर

शिवम सिंह, गोरखपुर

नीट पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। इस प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्र और राज्य स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में न केवल जिले में हुए विरोध-प्रदर्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों का ब्योरा शामिल होगा, बल्कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट, अभियान और लोगों की सक्रियता का भी विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय को भेजी जानी है।

सूत्रों के अनुसार, स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) को विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जिले में सड़क पर हुए किसी भी प्रदर्शन, ज्ञापन, सभा या विरोध कार्यक्रम के साथ-साथ इंटरनेट मीडिया पर चल रहे अभियान की भी निगरानी करें।

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रिपोर्ट तैयार कर सीधे गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, ताकि प्रदेश और देशभर की स्थिति का समग्र आकलन किया जा सके। जांच एजेंसियों की नजर विशेष रूप से उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है, जिनके नाम के आगे ‘हिन्दू’ शब्द लिखा हुआ है और जिनसे प्रदर्शन या उससे जुड़े मुद्दों पर बड़ी संख्या में पोस्ट किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन खातों में कुछ वास्तविक हो सकते हैं, जबकि कुछ फर्जी पहचान (फेक आईडी) के जरिए संचालित किए जाने की आशंका भी है। ऐसे सभी खातों की सत्यता की जांच कर उनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है।

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सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित पोस्ट स्वतः किए गए थे या किसी संगठित अभियान का हिस्सा थे। यदि किसी जिले में प्रदर्शन के समर्थन या विरोध में विशेष गतिविधियां सामने आती हैं तो उसका अलग से उल्लेख किया जाएगा। फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया सतर्कता और खुफिया मूल्यांकन का हिस्सा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य किसी भी संभावित तनाव, अफवाह या भ्रामक प्रचार पर समय रहते नजर रखना और आवश्यक कदम उठाना है।

डीजीपी ने दिया ये आदेश

दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, धरना-प्रदर्शन की अनुमति पहले से निर्धारित स्थलों पर ही दी जाए। गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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