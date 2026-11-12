नोएडा सीट पर भाजपा कभी नहीं हारी, 2027 में कैसे गढ़ में सेंध लगा पाएगी सपा या बसपा?

UP Noida Assembly seat: यूुपी की नोएडा विधानसभा सीट बीजेपी की गढ मानी जाती है। बीजेपी इस विधानसभा सीट कोई भी चुनाव नहीं हारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के रण में सपा-बसपा कैसे सेंध लगाती है?

UP Noida Assembly seat: यूपी की नोएडा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए अभेद्य किला है। इस विधानसभा सीट पर अब तक हुए 4 चुनावी मुकाबले में बीजेपी कभी नहीं हारी है। बीजेपी की जीत की मार्जिन बड़ी रही है। सपा-बसपा कोई भी बीजेपी को इस सीट पर टक्कर नहीं दे पाईं हैं। खास बात यह भी है कि 2 बार से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से विधायक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के रण में एक तरफा जीतने वाली बीजेपी को सपा गठबंधन या बसपा टक्कर दे पाएंगी ? सपा-बसपा कैसे बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? यह देखने की बात होगी।

आपको बता दें परिसीमन के बाद 61 नंबर नोएड़ा विधानसभा सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई। नोएडा विधानसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव की बात करें तो बीजेपी का दबदबा कायम है। नोएडा सीट के वजूद में आने के बाद साल 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महेश कुमार शर्मा को मैदान में उतारा। 2012 के चुनाव में बीजेपी के महेश कुमार शर्मा ने बाजी मारी है। दूसरे नंबर पर बसपा रही और तीसरे पर सपा रही। कांग्रेस चौथे पर थी। बीजेपी के महेश कुमार शर्मा नोएडा के पहले विधायक बने।

2014 के उपचुनाव में विमला को मिली थी जीत इसके बाद मोदी लहर वाले 2014 चुनाव में विधायक महेश कुमार शर्मा गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से सांसद बन गए। इसके बाद 2014 में ही नोएडा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने विमला को उम्मीदवार बनाया। विमला जीत हासिल की। इस चुनाव में सपा दूसरे पर, कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। उपचुनाव में बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा।

2017 में बीजेपी की हैट्रिक लगी इसके बाद आया साल 2017 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में नोएडा सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के मैदान में आने से यह हॉट सीट में आ गई। सभी की निगाहें नोएडा विधानसभा सीट पर टिक गईं। हालांकि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने यह चुनाव एक लाख वोट के बड़े अंतर से जीत लिया। सपा दूसरे पर और बसपा तीसरे पर रही। पंकज सिंह की इस जीत के साथ ही बीजेपी की हैट्रिक लग गई।

2022 के मुकाबले में बड़ी मार्जिन से जीते थे पंकज सिंह इसके बाद 2022 के चुनाव में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह फिर जीते। पंकज सिंह को जनता दोबारा विधानसभा भेजा। पिछले चुनाव के मुकाबले 2022 में पंकज सिंह जीत का अंतर और बढ़ा दिया। पंकज सिंह की जीत अंतर करीब 2.4 गुना था। अब 2027 के चुनाव में नोएडा सीट पर सपा-कांग्रेस फतेह के लिए बिसात बिछाने में लगी है। वहीं बसपा भी बीजेपी को हराने के चुनावी गुणा-गणित करने में लगी है। अब देखना दिलचस्त होगा कि 2027 के चुनावी रण में किसे फतेह मिलती है।

जातीय समीकरण यूपी की नोएडा विधानसभा सीट एक शहरी आबादी वाली सीट है, जहां जातिगत समीकरणों के साथ-साथ शहरी मुद्दे भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है। इसके बाद वैश्य / व्यापारी मतदाता फिर अनुसूचित जाति (दलित), इसके बाद मुस्लिम मतदाता, फिर गुर्जर इसके बाद राजपूत) इसके बाद यादव और फिर जाट वोटर आते हैं।