UP News LIVE: योगी आज उज्ज्वला लाभार्थियों को देंगे मुफ्त सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी, वाराणसी जाएंगे अखिलेश

उधर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पीलीभीत दौरा भी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:05 बजे बीसलपुर क्षेत्र के नूरानपुर में उतरेगा। यहां से शंकर मंदिर में पूजन के बाद मुख्यमंत्री 12:25 बजे कथा मंडप में पहुंचेंगे। दोपहर एक बजे तक श्रीराम कथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद नूरानपुर के शंकर मंदिर में दर्शन कर वे हेलीपैड की ओर रवाना हो जाएंगे। सीएम मुख्यमंत्री करीब एक घंटा 35 मिनट पीलीभीत में रहेंगे।

UP News LIVE: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सलिंडर रिफिल की सब्सिडी वितरण कार्यक्रम एनेक्सी भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन नवंबर को शाम 4 बजे लखनऊ के लोकभवन सभागार से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका अन्य जिलो सहित गोरखपुर में लाइव प्रसारण होगा। गोरखपुर जिला पूर्ति अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किया जाएगा।

राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े मानदेय का आदेश सोमवार देर शाम जारी कर दिया गया। आदेश 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यानी, 2.72 लाख कर्मचारियों को बढ़े मानदेय के साथ एरियर भी मिलेगा।

3 Nov 2026, 08:17:50 AM IST

UP News LIVE: कुशीनगर के एडीएम न्यायिक ने शासन को भेजा इस्तीफा

कुशीनगर के एडीएम न्यायिक गुलाब चन्द्र राजपूत ने अपने पद से त्यागपत्र शासन को भेज दिया है। 2018 बैच के प्रोन्नत पीसीएस अधिकारी के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं है। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक वजह सामने नहीं आई है। उन्होंने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों को इसकी वजह बताया है। वहीं सोमवार देर रात तक शासन को उनका इस्तीफा नहीं मिला था।