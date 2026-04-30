स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर घमासान के बीच नई दिक्कत, डाटा गायब, लॉगइन-रिचार्ज में मुश्किल
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बुधवार को भारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर्वर से उपभोक्ताओं का डाटा अचानक गायब हो गया, जिससे लोग मोबाइल ऐप से लॉगआउट हो गए और दोबारा लॉगइन करने पर 'डाटा नॉट फाउंड' का संदेश मिलने लगा।
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मचे घमासान के बीच कई ग्राहकों का डाटा एकाएक बुधवार को गायब हो गया। अचानक आई इस तकनीकी खामी से लोग एप से खुद-ब-खुद लॉगआउट हो गए। इसके बाद लॉगइन के तमाम प्रयास किए गए लेकिन हर बार संदेश मिला कि 'डाटा नॉट फाउंड' यानी विवरण उपलब्ध नहीं है। इससे उपभोक्ता खासे परेशान रहे। खपत के आंकड़ों के नहीं मिलने से उपभोक्ता अंदाजे से ही मीटर रीचार्ज करते रहे, ताकि अचानक बिजली गुल न हो जाए।
स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को आ रही तमाम शिकायतों के बीच बुधवार को एक नई समस्या खड़ी हो गई। सर्वर से उनका डाटा ही गुम हो गया। डाटा की अनुपलब्धता की स्थिति में उपभोक्ता दिन भर अपनी बिजली खपत, मीटर खाते में बची रकम और इस तरह की अन्य जानकारियों के बारे में नहीं जान सके। अब ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के खातों में ज्यादा रकम नहीं बची थी, वे अंदाजे से ही मीटर खातों में पैसा जमा करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि खातों में रकम खत्म हो जाए और उनके घर की बत्ती गुल हो जाए। मध्यांचल और पश्चिमांचल के जिलों में इस समस्या से परेशान उपभोक्ताओं की संख्या अच्छी खासी रही।
प्रीपेड में बदले गए मीटरों का डाटा नहीं मिल रहा
इसके अलावा तमाम उपभोक्ताओं ने प्रीपेड में बदले गए मीटरों का डेटा तत्काल प्रभाव से एप पर न दिखाने की भी शिकायत की है। उपभोक्ताओं ने बताया कि बिना उनकी सहमति के मीटर प्रीपेड मोड में बदल दिए गए। उसके बाद से डाटा उन्हें स्मार्ट मीटर एप पर नहीं दिखा रहा है। यह भी उपभोक्ताओं की परेशानी का सबब बना रहा। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को लागइन में ही हो रही है। एकाउंट नंबर डालने और पासवर्ड डालने के बाद काफी देर तर बफरिंग हो रही है लेकिन लागइन नहीं हो रहा है।
एकदम से कट गई काफी रकम
कुछ एक मामले ऐसे भी आए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं ने एक साथ काफी रकम कट जाने की शिकायत की है। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने बताया कि कुछ उपभोक्ताओं के खातों से रोज खपत की रकम नहीं कट रही थी। उनके खातों से मासिक तौर पर एक साथ रकम कट रही थी। उनकी रकम कटने की शिकायतें आई हैं। इसे दुरुस्त करवाया जा रहा है ताकि रोज-रोज की खपत के मुताबिक मीटर खातों से रकम कटे। पावर कॉरपोरेशन एमडी नितीश कुमार के अनुसार कुछ एक जगहों पर शिकायतें आई थीं। उन्हें दुरुस्त करवाया गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।