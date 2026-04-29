Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्मार्ट मीटर: 1500 बैलेंस फिर भी कट गई बिजली, जांच में मिली अनोखी गड़बड़ी

Apr 29, 2026 10:51 am ISTYogesh Yadav अलीगढ़ हिन्दुस्तान
share

यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर मचे घमासान के बीच अलीगढ़ में अजब मामला सामने आया है। मीटर लगाने वालों ने यहां बड़ी लापरवाही कर दी। मामला तब खुला जब 1500 बैलेंस रहने के बाद भी घर की बत्ती गुल हो गई।

स्मार्ट मीटर: 1500 बैलेंस फिर भी कट गई बिजली, जांच में मिली अनोखी गड़बड़ी

UP News: तकनीक कभी-कभी ऐसी उलझन पैदा कर देती है कि इंसान चकरा जाए। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर एक तरफ लोगों का आक्रोश फूटा हुआ है। महिलाएं मीटर उखाड़-उखाड़ कर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ अलीगढ़ में अगल तरह का मामला सामने आया है। यहां सासनी गेट क्षेत्र में स्मार्ट मीटर की 'अनोखी' गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक घर का बैलेंस 1500 रुपये प्लस होने के बावजूद बिजली काट दी गई। यहां दो पड़ोसी अनजाने में महीनों तक एक-दूसरे का बिजली बिल भरते रहे।

मामला मोहल्ला कृष्णा विहार का है। फरवरी माह में जीएमआर कंपनी के कर्मचारियों ने यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए थे। लापरवाही का आलम यह रहा कि कर्मचारी कांता शर्मा और मुन्नी देवी के घरों के मीटर आपस में बदल गए। कांता शर्मा का मीटर मुन्नी देवी के घर लग गया और मुन्नी देवी का कांता शर्मा के घर।

ये भी पढ़ें:रीचार्ज के दो घंटे के भीतर नहीं आई बिजली तो मुआवजा, क्या है प्रीपेड मीटर का नियम

दोनों परिवार अपने-अपने मोबाइल पर आने वाले बिल का भुगतान ईमानदारी से करते रहे, लेकिन उन्हें यह भनक तक नहीं लगी कि वे अपने पड़ोसी की बिजली का पैसा चुका रहे हैं। कांता शर्मा के बेटे संटू ने बताया कि वे नियमित भुगतान कर रहे थे, फिर भी उनका बैलेंस नेगेटिव जा रहा था।

1500 रुपये बैलेंस और अंधेरा: ऐसे खुला राज

असली ड्रामा सोमवार सुबह शुरू हुआ। मुन्नी देवी के घर की बिजली अचानक गुल हो गई। जब उन्होंने अपना स्मार्ट मीटर चेक किया, तो उसमें 1500 रुपये का पॉजिटिव बैलेंस था। पैसे होने के बावजूद बिजली कटने से परेशान परिजन मंगलवार को सासनी गेट बिजली घर पहुँचे।

अधिकारियों ने जब मीटर की फोटो और अकाउंट आईडी की जांच की, तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि मुन्नी देवी के घर में लगा मीटर असल में कांता शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। तकनीकी रूप से दोनों पड़ोसी एक-दूसरे के 'उपभोक्ता' बन चुके थे। जब यह सच्चाई सामने आई, तो दोनों परिवारों की हैरानी के बीच हंसी भी छूट गई।

ये भी पढ़ें:घर में मेहमान और बिजली गुल, स्मार्ट मीटर से परेशान दूल्हा पहुंचा कलक्ट्रेट
ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कटे कनेक्शन वालों को राहत, योगी सरकार ने दिया यह निर्देश

विभाग की कार्रवाई: एजेंसी पर गिरेगी गाज

अधिशासी अभियंता पंकज तिवारी ने बताया कि जांच में एजेंसी की गंभीर लापरवाही मिली है। जीएमआर एमआईएसपी एजेंसी ने मीटर पंचिंग के दौरान अकाउंट आईडी और मीटर नंबरों को आपस में गलत फीड कर दिया था। मंगलवार को दोनों मीटरों को सही घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बड़ी त्रुटि के लिए संबंधित एजेंसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनजाने में एक-दूसरे के खाते में जो राशि जमा हुई है, विभाग अब उसका मिलान कर समायोजन (Adjustment) की प्रक्रिया कर रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।