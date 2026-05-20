यूपी के छह जिलों को जोड़ेगा सिक्स लेन सर्कुलर एक्सप्रेसवे, SCR की परियोजना पर आज लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के विकास के लिए 'राज्य राजधानी माला' परियोजना को हरी झंडी मिलने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक सिक्स-लेन सर्कुलर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर को आपस में जोड़ेगा।
यूपी में राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार की गई ‘राज्य राजधानी माला’ परियोजना अब यूपी स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हो गई है। यह छह लेन का सर्कुलर एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर को जोड़ते हुए पूरे क्षेत्र को एक बड़ी आर्थिक इकाई में बदलने का काम करेगा। परियोजना को ब्राउनफील्ड मॉडल पर विकसित किया जाएगा, यानी मौजूदा सड़कों को चौड़ा और आधुनिक बनाकर एक्सप्रेसवे का स्वरूप दिया जाएगा।
लखनऊ के साथ इन शहरों के ट्रैफिक दबाव को कम करने की तैयारी : योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य राजधानी लखनऊ सहित अन्य जिलों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करना है। अभी आसपास के जिलों से आने वाला भारी ट्रैफिक सीधे लखनऊ से होकर गुजरता है। जिससे प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी तरह बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर का ट्रैफिक भी बीच शहर से ज्यादा है। प्रस्तावित सर्कुलर एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्रीय यातायात को वैकल्पिक कॉरिडोर मिलेगा।
उद्योग, निवेश, रोजगार को लाभ
परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और आवासीय सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश भी बढ़ेगा। रोजगार मिलेगा।
यूपी एससीआर को लेकर बैठक
यूपी एससीआर को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें सभी जिम्मेदार विभागों के प्रमुख सचिव को भी बुलाया गया है। इसमें कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
पहला हिस्सा 105 और दूसरा 195 किमी लम्बा
परियोजना को दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में लालगंज, रायबरेली, हैदरगढ़ और बाराबंकी को जोड़ने वाला 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसे पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। 2100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरे चरण में बाराबंकी, बिसवां, सीतापुर, हरदोई और संडीला को जोड़ने वाला 195 किमी लंबा मार्ग विकसित किया जाएगा। 10 वर्षों में तैयार करने की योजना है। करीब 3900 करोड़ की लागत आएगी।
बाराबंकी से सबसे ज्यादा यातायात
यूपीएससीआर का डीपीआर तैयार कर रही संस्थाओं ने इन छह शहरों की विस्तृत स्टडी करायी है। सर्वे में पता चला है कि सबसे ज्यादा यातायात बाराबंकी से लखनऊ में आता है।
लखनऊ से बाराबंकी 50 हजार
लखनऊ से उन्नाव 40 हजार
लखनऊ से संडीला 40 हजार
उन्नाव से रायबरेली 35 हजार
सीतापुर से हरदोई 33 हजार
रायबरेली से बाराबंकी 23 हजार
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।