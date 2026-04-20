UP News Live : महिला आरक्षण पर यूपी में घमासान, योगी सरकार बुलाएगी विधानमंडल का विशेष सत्र

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath accompanied by Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya (Photo by Deepak Gupta/Hindustan Times)
20 Apr 2026, 09:53:48 AM IST
महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रविवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आईएएस से विवाद; महिला तहसीलदार के पीछे कौन? गोपनीय जांच, कई अफसरों की मुश्किलें बढ़नी तय
फिरोजाबाद की तहसीलदार राखी शर्मा और आईएएस अधिकारी के बीच का विवाद को लेकर समिति गठित करने के बाद एक गोपनीय जांच भी शुरू हो गई है। इसमें यह पता लगाे की कोशिश हो रही है कि महिला तहसीदार के पीछे कौन से अफसर हैं।
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20 Apr 2026, 09:51:17 AM IST
स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियों पर बड़ा ऐक्शन, योगी सरकार ने कंपनियों के भुगतान पर लगाई रोक
यूपी की योगी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मीटर लगाने वाली कंपनियों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पुराने मीटर को हटाकर नए प्रीपेड मीटर करने पर पहले ही रोक लग चुकी है।
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20 Apr 2026, 09:49:31 AM IST
गंगा एक्सप्रेसवे से पहले पीएम मोदी अपनी काशी को देंगे करोड़ों की सौगात, सिग्नेचर ब्रिज का भी शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। 28 अप्रैल को पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान गंगा नदी पर 'सिग्नेचर ब्रिज' का शिलान्यास भी होगा।
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20 Apr 2026, 09:47:03 AM IST
यूपी में गर्मी और लू का कहर; आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बदला आठवीं तक के स्कूलों का समय
यूपी में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप ने हर किसी को परेशान कर रखा है। बच्चों की मुश्किलों को देखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब ज्यादातर जिलों में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे।
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20 Apr 2026, 09:35:12 AM IST
सीएम योगी ऐक्शन में, देर रात 40 IAS अफसर इधर से उधर, 15 DM बदले; दुर्गा शक्ति नागपाल बनीं कमिश्नर
सीएम योगी लगातार ऐक्शन में हैं। यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिहाज से देर रात उनके आदेश पर ब्यूरोक्रेसी में कई बड़े फेरबदल हुए हैं। 40 IAS अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। 15 जिलों के डीएम और 5 जिलों के CDO भी बदल गए हैं।
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20 Apr 2026, 09:34:27 AM IST
जुड़वा बेटियों का क्यों किया कत्ल? बेरहम पिता ने सुनाई 3 घंटों की रूह कंपा देने वाली कहानी
जुड़वा बेटियों का हत्यारोपी पिता बोला- मैं कई दिनों से बेटियों की हत्या की योजना बना रहा था। 500 रुपये का चापड़ खरीद कर आया था। इसे बेडरूम में छिपा रखा था। शनिवार रात करीब एक बजे सबसे पहले सिद्धि का मुंह बंद कर गला दबा दिया। उसे जमीन पर बिस्तर बिछा कर लिटा दिया।
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20 Apr 2026, 09:33:43 AM IST
पति-पत्नी की एक-दूसरे के कमरे में नहीं थी एंट्री, रेशमा कैमरे से करती थी जुड़वा बेटियों की निगरानी
शशिरंजन मिश्र और रेशमा छेत्री के बीच 12 साल पहले पहली नजर में प्यार हो गया था। दोनों ने परिवारों की मर्जी के बगैर शादी की। फिर पति-पत्नी के रिश्ते इतने खराब हुए कि एक-दूसरे के कमरे में प्रवेश तक पर रोक लग गई। शशिरंजन जुड़वा बेटियों के साथ एक कमरे में सोता था और रेशमा छोटे बेटे के साथ बगल के कमरे में।
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20 Apr 2026, 09:32:50 AM IST
यूपी किडनी कांड में नया खुलासा, वेस्ट यूपी के इस अस्पताल में हुए थे 20 से अधिक ट्रांसप्लांट
वेस्ट यूपी के इस अस्पताल में अवैध तरीके से 20 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट किए गए थे। कानपुर की जेल में पुलिस पूछताछ के दौरान ओटी टेक्निशियन रोहित ने इसका खुलासा किया। ओटी टेक्निशियन रोहित ने बताया कि 2022-23 के दौरान मेरठ के अल्फा अस्पताल में यह ट्रांसप्लांट किए गए।
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20 Apr 2026, 09:31:47 AM IST
UP Weather : मौसम के तीखे तेवर, हीट वेव का यलो अलर्ट; सीएम योगी ने प्रशासन-पब्लिक को किया सतर्क
उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में तापमान 41, 42 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पब्लिक दोनों को सतर्क किया है। मौसम विज्ञानियों ने आशंका जताई है कि अप्रैल अंत तक तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है।
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20 Apr 2026, 09:25:19 AM IST
महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में योगी सरकार
महिला आरक्षण बिल पर यूपी में घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच योगी सरकार ने विपक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है। सरकार, 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रविवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सत्र बुलाने के लिए चूंकि सदस्यों को न्यूनतम सात दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, इसलिए सरकार ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूर कराया है। सोमवार को इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ विपक्ष पर हमलावर होगी। इस दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
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