UP News Live : महिला आरक्षण पर यूपी में घमासान, योगी सरकार बुलाएगी विधानमंडल का विशेष सत्र

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath accompanied by Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya (Photo by Deepak Gupta/Hindustan Times)

महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रविवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।