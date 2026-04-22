Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

UP News Live: योगी सरकार ने बढ़ाया सीएम आवास योजना का दायरा, अखिलेश ने सीमा राजभर को दिया अहम पद

UP News Live: यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब अन्य जातियां को शामिल किया गया है। महिला आरक्षण पर घमासान के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है।

UP News Live: योगी सरकार ने बढ़ाया सीएम आवास योजना का दायरा, अखिलेश ने सीमा राजभर को दिया अहम पद

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Wed, 22 Apr 2026 10:41 AM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

UP News Live: योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का दायरा बढ़ाते हुए भोटिया, जौनसारी और गोंड समेत सभी शेष अनुसूचित जनजातियों को पक्के घर देने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। अखिलेश ने इससे एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है। प्रमुख जिम्मेदारी पीडीए के हाथों में सौंपी है और ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंधमारी की भी कोशिश की है।

22 Apr 2026, 10:41:03 AM IST

महिला आरक्षण पर घमासान के बीच अखिलेश का एक तीर से दो निशाना, सीमा राजभर के जरिए किसे संदेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। अखिलेश ने इससे एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है। प्रमुख जिम्मेदारी पीडीए के हाथों में सौंपी है और ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेंधमारी की भी कोशिश की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: महिला आरक्षण पर घमासान के बीच अखिलेश का एक तीर से दो निशाना, सीमा राजभर के जरिए किसे संदेश

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
22 Apr 2026, 10:35:00 AM IST

एक माह पहले हुई लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

श्रावस्ती थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी।जिसमें व्यापारी ने बताया गया था कि उसकी गाड़ी रोक कर किसी धारदार हथियार से किसी तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके सिर पर वार किया गया था और वह बेहोश हो गया था जिस कारण उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी।

इसी क्रम में थाना कोतवाली भिनगा पुलिस टीम, एस ओ जी व सर्विलांस टीम द्वारा लागातर उन अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। मंगलवार की रात को जानकारी मिली कि घटना से संबंधित अभियुक्त की अंटा तिराहे के पास आवा-जाही देखी गई है । इस पर पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से अभियुक्त ने फायर कर दिया। जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगी।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
22 Apr 2026, 10:34:08 AM IST

मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा, इन जातियां को किया गया शामिल, योगी सरकार का फैसला

योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का दायरा बढ़ाते हुए भोटिया, जौनसारी और गोंड समेत सभी शेष अनुसूचित जनजातियों को पक्के घर देने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मुख्यमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा, इन जातियां को किया गया शामिल, योगी सरकार का फैसला

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
UP Top News Up News UP News Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तर प्रदेशUP News Live: योगी सरकार ने बढ़ाया सीएम आवास योजना का दायरा, अखिलेश ने सीमा राजभर को दिया अहम पद