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UP News Live: एटीएस ने पकड़े दो संदिग्ध आतंकी, यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट

UP News Live: एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों से खुलासा हुआ है कि सलीम वास्तिक और दूसरे एक्स-मुस्लिम की हत्या की साजिश रची गई थी। वहीं, मौसम विभाग ने यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में पारा 42 डिग्री के पार हो गया है।

UP News Live: एटीएस ने पकड़े दो संदिग्ध आतंकी, यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Fri, 24 Apr 2026 07:37 AM IST
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UP News Live: यूपी एटीएस ने नोएडा से दो संदिग्ध आतंकियों तुषार और समीर को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। इनके निशाने पर प्रमुख रूप से एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तिक और सोशल मीडिया पर सक्रिय अन्य पूर्व-मुस्लिम थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में तपिश का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 25.3 रहा। यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

24 Apr 2026, 07:37:26 AM IST

एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों से खुलासा में सामने आई साजिश, इनकी हत्या का था प्लान

यूपी एटीएस ने नोएडा से दो संदिग्ध आतंकियों तुषार और समीर को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। इनके निशाने पर प्रमुख रूप से एक्स-मुस्लिम सलीम वास्तिक और सोशल मीडिया पर सक्रिय अन्य पूर्व-मुस्लिम थे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सलीम वास्तिक और दूसरे एक्स-मुस्लिम की हत्या की थी साजिश, एटीएस के हत्थे चढ़े आतंकियों से खुलासा

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24 Apr 2026, 07:22:07 AM IST

केजीएमयू फर्जी डॉक्टर; कई संस्थानों के चिकित्सक और मेडिकल छात्र-छात्राएं रडार पर

लखनऊ के केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद की जांच अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तक पहुंच गई है। पुलिस ने आरोपी का पासपोर्ट जब्त कर उसकी विदेश यात्राओं और बाहरी देशों में फैले नेटवर्क का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।,

पूरी खबर यहां पढ़ें: केजीएमयू फर्जी डॉक्टर; कई संस्थानों के चिकित्सक और मेडिकल छात्र-छात्राएं रडार पर

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24 Apr 2026, 07:22:03 AM IST

वकील पर 15 लाख का हर्जाना, पत्नी से मांगा था गुजारा भत्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील पति पर 15 लाख रुपये का भारी हर्जाना लगाया है, जिसने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता (Maintenance) मांगने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और हर्जाने की राशि 6 हफ्ते में चुकाने का आदेश दिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने वाले वकील पर 15 लाख हर्जाना, पति पर इस वजह से हाईकोर्ट बेहद नाराज

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