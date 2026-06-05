UP News LIVE: सीएम योगी बर्थडे पर बलरामपुर में; जनगणना से गायब 5 हजार टीचरों का वेतन रुका

Rajnath Singh Yogi Adityanath

UP News LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए हैं। यूपी के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके योगी महज 26 साल की उम्र के थे, जब वो गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को तीन दिन के दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पर वो एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के घर जाने का भी कार्यक्रम है, जिनके पति प्रतीक यादव का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। लखीमपुर खीरी में गुरुवार की रात मां के साथ सो रहे 8 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मां भी घायल है। घटना निघासन कोतवाली क्षेत्र के तारा नगर गांव की है। छप्पर वाले घर में महिला और उसका बेटा सो रहा था। लखनऊ में जनगणना का काम नहीं करने के बाद करीब 5 हजार प्राइमरी टीचरों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए उनकी जानकारी मांगी है। वेतन नहीं मिलने से परेशान शिक्षकों ने भुगतान की मांग की है।

5 Jun 2026, 11:54:00 AM IST UP News LIVE: बलरामपुर में होटल मैनेजर की पिटाई, टी-शर्ट उतरवाकर बनाया वीडियो UP News LIVE: बलरामपुर शहर के एक होटल में कमरा और खाना न मिलने पर दबंगों ने होटल के मैनेजर की पिटाई कर दी और टी-शर्ट उतरवाकर वीडियो बनाया है। होटल में कमरा और खाना न मिलने से नाराज 4 युवकों ने मैनेजर को लात-घूंसों और चप्पलों से पीटा, उसकी टी-शर्ट उतरवाकर वीडियो बनाया और पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। होटल सायरीन के संचालक अब्बास की तहरीर के अनुसार घटना 2 जून की रात करीब एक बजे की है। बहराइच जिले के हर्षित मिश्रा और पंकज पांडेय पर आरोप है।

5 Jun 2026, 11:47:28 AM IST UP News LIVE: मथुरा में मां के साथ सो रही बच्ची को अगवा कर रेप UP News LIVE: मथुरा के कोसीकलां इलाके में घर में मां के साथ सो रही 8 साल की बच्ची को गांव का ही एक युवक उठा ले गया और उसके साथ रेप किया। गांव में रोष व्याप्त है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वर्षीय अपनी मां के साथ रात में सो रही थी। तभी गांव का युवक जंगले के रास्ते घर में घुसा और बच्ची को उठा ले गया। मकान के पीछे ही उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची रोती-चीखती घर लौटी और मां को सारी बात बतायी।

5 Jun 2026, 11:44:30 AM IST UP News LIVE: दारोगा ने गमछे से फांसी लगाकर दी जान, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर UP News LIVE: मथुरा कोर्ट की सुरक्षा में तैनात एक दारोगा ने किराए के कमरे में गमछे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम हाउस में दारोगा की बेटी ने न्यायालय सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर शाहिद अली पर पिता को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी ने इंस्पेक्टर शाहिद अली को लाइन हाजिर कर दिया है। दारोगा मेघश्याम गौतम करीब एक वर्ष से मधुबन कॉलोनी में रह रहे थे। गुरुवार को बेटी राधिका ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उसने मकान मालिक विकेश को फोन कर जानकारी दी।

5 Jun 2026, 11:16:50 AM IST UP News LIVE: पत्नी की हत्या के बाद खुद भी जान दी, अफेयर के शक में पति को छोड़कर रह रही थी UP News LIVE: मथुरा के हाइवे थाना के सूर्यनगर कॉलोनी में आपसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। मिथुन (23) और पोखन (23) ने चार साल पहले लव मैरिज की थी। युवक दिल्ली में गाड़ी चलाता था। करीब एक साल पहले पत्नी को शक हो गया कि युवक के दूसरी युवती से संबंध हैं। इसी बात को लेकर युवती ने पति का घर छोड़ दिया था। मिथुन उसकी तलाश में था। पोखन करीब 15 दिन पहले ही सूर्य नगर में किराए के मकान में आई थी। पोखना का पता चलने पर गुरुवार रात मिथुन उसके मकान पर पहुंचा तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी। इससे वह लहूलुहान होकर गिर गई और तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। ये देख मिथुन ने तमंचे से दूसरी गोली खुद को भी मार ली। मकान मालिक ने दोनों को लहूलुहान हालत में देख पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने तक दोनों दम तोड़ चुके थे।

5 Jun 2026, 11:01:26 AM IST UP News LIVE: सरकार को चार महीने में बाल आयोग के गठन का आदेश, खाली हैं चेयरमैन और मेंबर के पोस्ट UP News LIVE: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लंबे समय से रिक्त चल रहे अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पदों को चार महीने के अंदर भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया।

5 Jun 2026, 10:59:14 AM IST UP News LIVE: यूपी में पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, कुकरैल में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण UP News LIVE: विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को प्रदेश भर में 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण होगा। सबसे पहले यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण करेंगे।

5 Jun 2026, 10:57:14 AM IST UP News LIVE: सहारा शहर की दीवार से गिरकर युवक की मौत UP News LIVE: लखनऊ के सहारा शहर में बुधवार देर रात चोरी के इरादे से घुस रहे एक 22 वर्षीय युवक की दीवार से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान सनी राणा के रूप में हुई है। सनी अपने साथियों के साथ करीब 20 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर कटीले तार काट रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह परिसर के अंदर सिर के बल जा गिरा। हादसे के बाद उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मृतक के भाई ने साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

5 Jun 2026, 10:55:23 AM IST UP News LIVE: रामभद्राचार्य की रामकथा का पांचवां दिन, राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं UP News LIVE: जगद्गुरु रामभद्रचार्य की रामकथा का लखनऊ में पांचवां दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज रामकथा सुनने पहुंच रहे हैं। उनके साथ सरकार के कई नेता भी आएंगे।

5 Jun 2026, 10:48:03 AM IST UP News LIVE: जनगणना का काम नहीं करने पर 5 हजार शिक्षकों का वेतन रुका UP News LIVE: जनगणना का काम नहीं करने पर ट्रेजरी ने लखनऊ जिले में पांच हजार शिक्षकों का मई माह का वेतन भुगतान रोक दिया है। इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है। इनका कहना है कि वेतन रोकने से घर और कार आदि की किस्तें और बच्चों की फीस जमा करने की मुश्किलें बढ़ गईं। शिक्षकों ने बीएसए समेत प्रशासन से शिकायत कर जल्द वेतन जारी करने का आग्रह किया है। बीएसए ने जनगणना ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों का ब्योरा मांगा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

5 Jun 2026, 10:45:41 AM IST UP News LIVE: जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने के लिए नई व्यवस्था पर काम शुरू, शनिवार को बैठक UP News LIVE: पंचायती राज विभाग जिला पंचायतों की ओर से नक्शा पास करने के लिए नई भवन निर्माण उपविधि को जल्द लागू करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास होने से जिला पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। विभाग की ओर से तैयार की गई उपविधि का नाम मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि- 2026 होगा। विभाग ने प्रस्तावित उपविधि पर हितधारकों की शनिवार को बैठक भी बुलाई गई है। बिल्डर, आर्किटेक्ट और जिला पंचायतों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। पंचायती राज के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है।

5 Jun 2026, 10:39:54 AM IST UP News LIVE: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले का फरार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार UP News LIVE: बलरामपुर के सादुल्लानगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के चर्चित मामले में फरार आरोपी अब्दुल जाहिद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रानीपुर गांव के एक आदमी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जून को उसके भांजे को जन्मदिन समारोह के दौरान बहला-फुसलाकर गांव के ही तीन युवक मोटरसाइकिल से जंगल की ओर ले गए। वहां सुनसान स्थान पर अप्राकृतिक सेक्स किया। पुलिस ने दो आरोपियों मोहम्मद फरहान और अफसर रजा को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था, जबकि तीसरा आरोपी अब्दुल जाहिद फरार चल रहा था।

5 Jun 2026, 10:31:56 AM IST UP News LIVE: सोलर पैनल लगवाने में देश में लखनऊ पहले स्थान पर UP News LIVE: पीएम सूर्य घर पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला है। सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर यूपी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसमें गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। जिला स्तर पर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लखनऊ में कुल 1,02,596 इंस्टॉलेशन हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नागपुर में 89,255 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए।

5 Jun 2026, 10:28:35 AM IST UP News LIVE: राज्य पुरस्कार के लिए शिक्षक 7 जून से कर सकेंगे आवेदन, 30 जून को आखिरी तारीख UP News LIVE: परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक राज्य पुरस्कार पाने के लिए 7 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप-आउट घटाने के लिए शिक्षक ने क्या कदम उठाए, परीक्षा परिणाम कैसा है, पढ़ाई में कौन से अभिनव प्रयोग किए और कक्षावार कितने छात्र निपुण बने।

5 Jun 2026, 10:20:54 AM IST UP News LIVE: तीन दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे रहे हैं राजनाथ सिंह, अपर्णा यादव के घर जाएंगे UP News LIVE: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आ रहे हैं। तीन दिन के दौरे के दौरान राजनाथ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव से मिलने उनके आवास जाएंगे। अपर्णा के पति प्रतीक यादव का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। राजनाथ आज एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजनाथ लखनऊ लोकसभा के सांसद हैं।

5 Jun 2026, 10:20:54 AM IST UP News LIVE: लखीमपुर खीरी में मां के साथ सो रहे बच्चे की गला रेतकर हत्या UP News LIVE: लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में गुरुवार की देर रात छप्पर वाले घर में मां के साथ सो रहे 8 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मां पर हमला हुआ था, लेकिन उसके शोर मचाने पर बेटे का गला रेत दिया गया। गंभीर हालत में मां-बेटे को सीएचसी ले गए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पड़ोस में ही रहने वाले दो चचेरे देवरों पर हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 दिन पहले टटिया लगाने को लेकर परिवार में विवाद हुआ था।