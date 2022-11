Gola Gokarannath By-election Results 2022 :गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 1646 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को अभी तक 3877 वोट मिले हैं जबकि सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को 2231 वोट मिले हैं। 33 वोट नोटा के पड़े हैं।

#UttarPradeshByElection | As per initial trends, BJP's Aman Giri leading on Gola Gokrannath assembly seat with 3877 votes. pic.twitter.com/NTFF35V74c