अखिलेश यादव

UP News LIVE: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यूपी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सभा को संबोधित करेंगे। वह पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि संविधान रक्षा मार्च निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि, सरकार के दबाव में प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। संविधान दिवस के मौके पर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। इसमें महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन, दो लाख रोजगार के लिए, छात्रों को मुफ्त मेट्रो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे ऐलान हो सकते हैं।

26 Nov 2026, 07:26:14 AM IST UP News LIVE: प्रशासन नहीं दे रहा मार्च की अनुमति: आराधना UP News LIVE: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन और संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेने के बाद संविधान रक्षा मार्च निकालने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि, सरकार के दबाव में प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि, हम बातचीत कर रहे हैं। आराधना मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को मल्लिकार्जुन खरगे अंबेडकर महासभा में बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

26 Nov 2026, 06:46:46 AM IST UP News LIVE: आजादी के 79 साल बाद भी आजादी बचाने की लड़ाई: कांग्रेस UP News LIVE: कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने बुधवार को मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 79 वर्ष बाद एक बार फिर आजादी बचाने की निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2024 में भाजपा संविधान बदलने के मंसूबे लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने संविधान की ढाल बनकर भाजपा को 240 सीटों पर रोक दिया।