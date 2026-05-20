UP News Live: पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा।

UP News Live: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी भाजपा संगठन की नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के लिए लखनऊ स्तर पर लंबी चली कवायद के बाद संभावित पदाधिकारियों के नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। दिल्ली में आज नई टीम पर मंथन होगा।

यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा।

UP Weather: देश में सबसे गर्म बांदा में टूटा तापिश का 37 साल का रिकॉर्ड, पारा 48 डिग्री के पार

20 May 2026, 08:37:02 AM IST

यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी; पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी भाजपा संगठन की नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के लिए लखनऊ स्तर पर लंबी चली कवायद के बाद संभावित पदाधिकारियों के नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। दिल्ली में आज नई टीम पर मंथन होगा।

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