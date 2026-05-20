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UP News Live: पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

UP News Live: यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद अब भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी की जा रही है। पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन होगा। देश में सबसे गर्म यूपी का बांदा रहा। गुरुवार को बांदा में तपिश का 37 साल का रिकॉर्ड टूटा। पारा 48 डिग्री के पार रहा।

UP News Live: पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

पंकज चौधरी

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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UP News Live: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी भाजपा संगठन की नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के लिए लखनऊ स्तर पर लंबी चली कवायद के बाद संभावित पदाधिकारियों के नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। दिल्ली में आज नई टीम पर मंथन होगा।

यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा।

UP Weather: देश में सबसे गर्म बांदा में टूटा तापिश का 37 साल का रिकॉर्ड, पारा 48 डिग्री के पार

यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा।

यहां पढ़ें पूरी खबर: देश में सबसे गर्म बांदा में टूटा तापिश का 37 साल का रिकॉर्ड, पारा 48 डिग्री के पार

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यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी; पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी भाजपा संगठन की नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम के लिए लखनऊ स्तर पर लंबी चली कवायद के बाद संभावित पदाधिकारियों के नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। दिल्ली में आज नई टीम पर मंथन होगा।

यहां पढ़ें पूरी खबर: यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी; पंकज चौधरी की टीम पर आज दिल्ली में मंथन

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