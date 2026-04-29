PM Modi In Varanasi LIVE: वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन-पूजन

India's Prime Minister Narendra Modi in Varanasi

PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दूसरे दिन बुधवार को सुबह करीब 8 बजे बरेका गेस्ट हाउस से निकलेंगे। सड़क मार्ग से वह नारी शक्ति, काशीवासियों का आशीर्वाद लेते श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहां दर्शन-पूजन के बाद सड़क मार्ग से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और हरदोई के लिए उड़ान भरेंगे।

29 Apr 2026, 08:01:50 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर कार्यकर्ता करेंगे पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा PM Modi In Varanasi LIVE: वाराणसी में आज पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन है। कुछ ही देर में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। गेस्ट हाउस से मंदिर तक 12 किमी के रास्ते में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता जमा हुए हैं। पीएम के रोडशो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ता फूलों की वर्षा कर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे।

29 Apr 2026, 08:01:29 AM IST PM Modi in Varanasi LIVE: लगभग 2 घंटे हरदोई में रहेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम जारी प्रशासन ने पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पीएम मोदी लगभग 1: 55 घंटे हरदोई में रहेंगे। सुबह 11:20 बजे मल्लावां में गंगा एक्सप्रेस-वे पर बने हेलीपैड पर मोदी का विमान उतरेगा। यहां से वे सुबह 11:25 बजे वाया सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।

29 Apr 2026, 07:54:38 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: हरदोई से आज करेंगे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरदोई से देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। मल्लावां कस्बे के बंदीपुर के निकट बने कट के पास कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री यहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर मुख्यमंत्री योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे।

29 Apr 2026, 07:32:14 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: पीएम मोदी के स्वागत की पूरी रात चलती रही तैयारी PM Modi In Varanasi LIVE: वाराणसी में जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, पूरी रात इन पर काम होता रहा। सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसर भ्रमणशील रहते हुए दिशा-निर्देश देते रहे। दूसरी ओर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस रूट पर सजावट में व्यस्त रहे।

29 Apr 2026, 07:22:31 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़क रूट पर सजावट, कड़ी सुरक्षा PM Modi In Varanasi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सड़क रूट के दोनों तरफ जालीयुक्त बैरिकेडिंग की गई है। रूट को भव्य तरीके से सजाया भी गया है। रूट के चौराहों, तिराहों को केसरिया और सफेद रंग की पट्टी से सजाया गया है। कचहरी गोलघर से पुलिस लाइन रूट पर गेट के तौर पर भव्य सजावट की गई है। वहीं सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी हैं। रात से ही इन रूटों पर पुलिस का पहरा है। आसपास के घरों पर एनएसजी, पुलिस तैनात रहेगी।

29 Apr 2026, 07:13:33 AM IST PM Modi In Varanasi LIVE: बरेका गेस्ट हाउस से 8 बजे निकलेंगे पीएम मोदी PM Modi In Varanasi LIVE: पीएम मोदी 8 बजे बरेका गेस्ट हाउस से मुख्य प्रवेश द्वार से ककरमत्ता आरओबी होते मंडुवाडीह चौराहा, फिर फुलवरिया फ्लाईओवर के रास्ते सेंट्रल जेल रोड के हॉकी चौराहा पहुंचेंगे। यहां से जेपी मेहता तिराहा होते आंबेडकर चौराहा पहुंचेंगे। आंबेडकर चौराहा से कचहरी गोलघर होते पुलिस लाइन तिराहा जाएंगे। पुलिस लाइन तिराहा से मकबूल आलम रोड होते हुए चौकाघाट, लहुराबीर, कबीरचौरा, मैदागिन के रास्ते मंदिर पहुंचेंगे। श्रीकाशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद बाबतपुर रवाना हो जाएंगे।