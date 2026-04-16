UP News Live: लखनऊ की बस्ती में आग से फटे सिलेंडर, संभल ईदगाह पर चला बुलडोजर

Sambhal Bulldozer action

UP News Live: लखनऊ में टेढ़ी पुलिया के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग के कारण एलपीजी सिलेंडर फटे। महानिदेशक अग्निशमन खुद पहुंचे मौके पर और दमकल विभाग को निर्देश दिए। दमकल की टीम ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग काबू में ली। इसमें जनहानि नहीं हुई लेकिन कई झुग्गियां और घरेलू सामान जलकर खाक, हो गए। वहीं, संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। 4 मिनट में इमारत को जमींदोज कर दिया गया। बिछोली गांव में सरकारी भूमि पर ईदगाह और इमामबाड़ा बना है। गुरुवार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई।

16 Apr 2026, 09:47:59 AM IST लखनऊ अग्निकांड में पीड़ितों के बीच पहुंचे भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक लखनऊ विकास नगर क्षेत्र में भीषण आग की घटना ने सैकड़ों परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी राहत कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों के बीच जाकर सहयोग प्रदान किया। घटनास्थल पर पहुंचकर अनिकेत धानुक ने न केवल हालात का जायजा लिया, बल्कि सीधे प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को पानी वितरित किया और राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई।