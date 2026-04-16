UP News Live: लखनऊ की बस्ती में आग से फटे सिलेंडर, संभल ईदगाह पर चला बुलडोजर

16 Apr 2026, 10:45:39 AM IST
लखनऊ अग्निकांड: राख में मिली दो बच्चों की लाश
लखनऊ में झुग्गी बस्ती में बुधवार शाम भीषण आग ने कई झोपड़ियां जला दीं और सामान राख कर दिया। गुरुवार को इस राख में दो मासूम बच्चों के शव बरामद हुए हैं। दमकल विभाग ने आठ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जलीं 1000 झोपड़ियों के कई लोग लापता हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में लगी भीषण आग की राख में मिली दो बच्चों की लाश, कई अब भी लापता
16 Apr 2026, 10:01:39 AM IST
संभल में बुलडोजर एक्शन, ईदगाह और इमामबाड़ा धराशायी
संभल में सरकारी भूमि पर बने ईदगाह पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने बुलडोजर से केवल 4 मिनट में ईदगाह को धराशाई करके इमामबाडे पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ईदगाह और इमामबाड़ा संभल कोतवाली क्षेत्र के बिछोली गांव में सरकारी भूमि पर बना है।
यहां पढ़ें पूरी खबर: संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह पर चला बुलडोजर; 4 मिनट में धराशायी, अब इमामबाड़े पर ऐक्शन
16 Apr 2026, 09:47:59 AM IST
लखनऊ अग्निकांड में पीड़ितों के बीच पहुंचे भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक
लखनऊ विकास नगर क्षेत्र में भीषण आग की घटना ने सैकड़ों परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी राहत कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों के बीच जाकर सहयोग प्रदान किया।
घटनास्थल पर पहुंचकर अनिकेत धानुक ने न केवल हालात का जायजा लिया, बल्कि सीधे प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को पानी वितरित किया और राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
16 Apr 2026, 09:47:00 AM IST
लखनऊ की झुग्गी बस्ती में भीषण आग, एलपीजी सिलेंडर फटे
राजधानी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया रिंग रोड के पास झुग्गी बस्ती में मंगलवार शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया कि पूरी बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। 8 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया।
लोग चीखते-चिल्लाते अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी बस्ती में रखे एलपीजी सिलेंडर एक के बाद एक जोरदार धमाके के साथ फटने लगे। हर धमाके के साथ आग का दायरा और बढ़ता गया। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और धुएं का गुबार दूर-दूर तक फैल गया।
सिलेंडर फटने की आवाज से आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालात इतने खराब हो गए कि आग पास के पक्के मकानों तक पहुंचने वाली थी और एक बड़ी तबाही का खतरा मंडराने लगा।