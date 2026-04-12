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UP News Live: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, वृंदावन नाव हादसे में ठेकेदार और चालक गिरफ्तार

UP News Live: यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। इसीके साथ ही पंकज चौधरी की भी नई टीम बनेगी। मथुरा के वृंदावन में हुए नाव हादसे में लापता की तलाश की जा रही है। वहीं, पुलिस ने ठेकेदार और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लापता को खोजने के लिए यमुना का पानी रोक दिया गया।

UP News Live: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, वृंदावन नाव हादसे में ठेकेदार और चालक गिरफ्तार

योगी कैबिनेट

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sun, 12 Apr 2026 10:49 AM IST
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UP News Live: यूपी में संगठन से भी दो चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक पूर्व मंत्री भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। मथुरा के वृंदावन में यमुना में नाव (मोटरबोट) डूबने के मामले में शनिवार को पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

12 Apr 2026, 10:49:18 AM IST

प्यार में पागल सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार से अपना गला रेता

अंबेडकरनगर के शहजादपुर पंडा टोला में शनिवार देर रात एक सिरफिरे युवक ने शराब के नशे में धारदार हथियार से अपना गला रेतकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार शहजादपुर पंडा टोला निवासी रवि नामक युवक शनिवार देर रात नशे की हालत में था। उसने अचानक एक धारदार हथियार से अपने गले पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया,और खून से लथपथ हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

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12 Apr 2026, 10:40:54 AM IST

पीड़ित में सात लोगों पर लगाया घर में घुसकर चोरी का आरोप

रायबरेली में महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर के अंदर हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने सात लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी। आरोपी की सभी लोग एक साथ बैठकर शराब पिया और इसके बाद उसके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

महाराजगंज हिसहा गांव के रहने वाले अवध किशोर सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर घर में चोरी किए जाने का सात लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर शराब पीने के बाद उसके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

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12 Apr 2026, 10:32:03 AM IST

एक दरोगा व दीवान समेत चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा

सुलतानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक से कथित वसूली, मारपीट और धमकी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक दरोगा व दीवान समेत कई पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुकदमे में घंटाघर पुलिस चौकी प्रभारी शिवानंद यादव, हेड कांस्टेबल संजय सोनकर, एक महिला सिपाही तथा एक अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी आरोपी हैं। पीड़ित आकाश का कहना है कि कुड़वार नाका पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने 13 मार्च 2025 को उसे रोककर गाड़ी खड़ी करवा लिया।

2,500 रूपये और मोबाइल फोन छीन लिया। अगले दिन रूपये और मोबाइल वापस मांगने गया, तो पुलिसकर्मियों ने उसे मारा-पीटा और धमकी दी। आकाश ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

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12 Apr 2026, 10:17:32 AM IST

वृंदावन नाव हादसे में ठेकेदार और चालक गिरफ्तार

मथुरा के वृंदावन में हुए नाव हादसे में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: वृंदावन नाव हादसा: ठेकेदार-चालक गिरफ्तार, लापता को खोजने के लिए रोका यमुना का पानी

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12 Apr 2026, 10:14:33 AM IST

घर मे घुसकर सोते समय पिता-पुत्र को गोली मारी, हालत गंभीर

सीतापुर में सदरपुर के तुरनी गांव में रविवार तड़के बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पिता और उसके तीन वर्षीय बेटे को गोली मार दी। पिता के हाथ और बच्चे के पैर में गोली लगी है। पिता के चेहरे पर भी चोट आई है। पिता पुत्र का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बदमाशों ने घर में घुसने से पहले बिजली कनेक्शन भी काट दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वारदात का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है।

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12 Apr 2026, 10:14:04 AM IST

यूपी कैबिनेट के विस्तार संग पंकज चौधरी भी बनाएंगे नई टीम

संगठन से भी दो चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक पूर्व मंत्री भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। चर्चा है कि दिल्ली से उनके जो तार गड़बड़ाए थे, उन्हें भी काफी हद तक ठीक कर लिया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ नई बनेगी पंकज चौधरी की भी टीम, नामों पर चर्चाएं तेज

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