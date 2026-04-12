UP News Live: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, वृंदावन नाव हादसे में ठेकेदार और चालक गिरफ्तार

योगी कैबिनेट

UP News Live: यूपी में संगठन से भी दो चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक पूर्व मंत्री भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। मथुरा के वृंदावन में यमुना में नाव (मोटरबोट) डूबने के मामले में शनिवार को पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और मोटरबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हादसे का जिम्मेदार मानते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

12 Apr 2026, 10:49:18 AM IST प्यार में पागल सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार से अपना गला रेता अंबेडकरनगर के शहजादपुर पंडा टोला में शनिवार देर रात एक सिरफिरे युवक ने शराब के नशे में धारदार हथियार से अपना गला रेतकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शहजादपुर पंडा टोला निवासी रवि नामक युवक शनिवार देर रात नशे की हालत में था। उसने अचानक एक धारदार हथियार से अपने गले पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया,और खून से लथपथ हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

12 Apr 2026, 10:40:54 AM IST पीड़ित में सात लोगों पर लगाया घर में घुसकर चोरी का आरोप रायबरेली में महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर के अंदर हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने सात लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी। आरोपी की सभी लोग एक साथ बैठकर शराब पिया और इसके बाद उसके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। महाराजगंज हिसहा गांव के रहने वाले अवध किशोर सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर घर में चोरी किए जाने का सात लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ लोग एक साथ बैठकर शराब पीने के बाद उसके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

12 Apr 2026, 10:32:03 AM IST एक दरोगा व दीवान समेत चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा सुलतानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक से कथित वसूली, मारपीट और धमकी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक दरोगा व दीवान समेत कई पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में घंटाघर पुलिस चौकी प्रभारी शिवानंद यादव, हेड कांस्टेबल संजय सोनकर, एक महिला सिपाही तथा एक अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी आरोपी हैं। पीड़ित आकाश का कहना है कि कुड़वार नाका पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने 13 मार्च 2025 को उसे रोककर गाड़ी खड़ी करवा लिया। 2,500 रूपये और मोबाइल फोन छीन लिया। अगले दिन रूपये और मोबाइल वापस मांगने गया, तो पुलिसकर्मियों ने उसे मारा-पीटा और धमकी दी। आकाश ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।