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UP News Live: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर योगी करेंगे प्रेस कांफ्रेंस, रवाना करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा

UP News Live: सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए लखनऊ से श्रद्धालुओं को रवाना करेंगे। संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

UP News Live: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर योगी करेंगे प्रेस कांफ्रेंस, रवाना करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sun, 19 Apr 2026 10:34 AM IST
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UP News Live: सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए यात्रियों को रवाना करेंगे। लखनऊ से आज यात्रा रवाना की जाएगी। श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए भेजे जाएंगे। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने के बाद, बीजेपी ने विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह 10:45 बजे लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

19 Apr 2026, 10:34:23 AM IST

संविधान संशोधन विधेयक की हार राष्ट्र की नारी शक्ति के साथ विश्वासघात है: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2029 तक विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने को देश में नारी शक्ति के साथ विश्वासघात करार दिया। संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद में पारित नहीं हो सका। आज सीएम योगी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर इससे जुड़ी प्रेस कांफ्रेंस करेंगे।

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19 Apr 2026, 10:33:00 AM IST

सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना

यूपी के लखनऊ से आज सीएम योगी आदित्यनाथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत चयनित तीर्थयात्रियों को सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना करेंगे। यह यात्रा 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य जिलों को भी निर्देश दिए हैं कि आयोजित इस यात्रा के तहत प्रत्येक जनपद से चयनित श्रद्धालुओं को सोमनाथ तीर्थ के दर्शन कराए जाएं। जनपदों के चयनित यात्री नोडल अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में यात्रा पर रवाना किए गए हैं।

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