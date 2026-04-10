UP News Live: एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची होगी जारी, कानपुर में बंदूक की नोक पर लिया लोन

Voter list symbolic image

UP News Live: एसआईआर यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के बाद जिला निर्वाचन की ओर से शुक्रवार को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। एसआईआर के बाद वोटरों की स्थिति साफ हो गई है। आज केंद्रों में वोटर लिस्ट देख सकेंगे। 6 जनवरी को 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी। उसके बाद 6 मार्च तक लोगों से इस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली गईं।

10 Apr 2026, 11:24:27 AM IST विषाक्त पदार्थ से लड़की की मौत मामले में तीन युवकों पर हत्या का मुकदमा सुलतानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में विषाक्त पदार्थ से नाबालिग लड़की के मौत के मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सात अप्रैल की सुबह किताब लाने के लिए बरौंसा बाजार के लिए निकली थी। आरोप है कि गांव के ही शनी गौतम,अरुण गौतम और सचिन गौतम ने पीछा किया और लड़की को पकड़कर जबर्दस्ती जहरीला पदार्थ खिला दिया। जिसके बाद लड़की घर लौट आई और सारी बात अपनी माँ को बताया।

10 Apr 2026, 11:08:04 AM IST तेरहवीं में विवाद के बाद फायरिंग, पांच लोग हुए घायल एक कि हालत गम्भीर सुलतानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के बिघौली गांव में तेरहवीं भोज कार्यक्रम में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलने से पांच लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बल्दीराय थाना क्षेत्र के बिघौली गांव में समरजीत की पत्नी का तेरहवीं संस्कार था। समरजीत के परिजन पटीदार के यहां खाना खाने को बुलाने गये थे। इसी बात को लेकर विपक्षीगणों ने दरवाजे पर आकर असलहे से फायरिंग कर दी। फायरिंग से कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग से दीलीप पुत्र समरजीत, प्रीति पुत्री समरजीत , दिव्यांश उर्फ विक्की पुत्र देवेंद्र निवासीगण बिघौली थाना बल्दीराय व बबलू पुत्र भंडारी लाल निवासी धर्मगंज जनपद अयोध्या व संतोष निवासी इनायत नगर को गोली लगने से घायल हो गए।

10 Apr 2026, 10:51:51 AM IST मंदिर में भंडारे के दौरान मारपीट, हंगामा, दंगा फैलाने का केस बहराइच जिले के पयागपुर थाने के शांतिनगरपुरवा में हरिचांद गुरू चांद मंदिर में चल रहे भंडारा के दौरान गुरूवार रात प्रधान पति सहित आधा दर्जन से अधिक हमलावर घुसे। लोगों ने रोका तो मारपीट की। यही नहीं फिर दो वाहनों में सवार डेढ़ दर्जन हमलावरों ने कृष्णानगर कालोनी स्थित घर में घुसकर युवक को बाहर खींचने का प्रयास करते हुए जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में एक दर्जन नामजद व आधा दर्जन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

10 Apr 2026, 10:42:38 AM IST सड़क हादसे में घायल महिला बैंक कर्मी की थमी सांसे बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली के कुर्मिनपुरवा बाईपास पर दस दिन पूर्व बस की टक्कर से कार सवार महिला बैंक कर्मी घायल हो गई थी। जिसका गुरूवार को मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में निधन हो गया । नानपारा कोतवाली के जुबली गंज निवासनी प्रीति मित्तल. (30) पत्नी तुषार मित्तल का लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। प्रीति 30 मार्च को सुबह मिहींपुरवा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूटी पर जा रही थी। सुबह करीब 9.30 मिनट पर जब वह कुर्मिनपुरवा बाईपास पर पहुंची तभी दूसरी ओर से आ रही आरएस यादव डबल डेकर बस ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी।