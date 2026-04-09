UP News Live: यूपी में नक्शा पास करवाना महंगा, मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

UP News Live: यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने बुधवार को व्यापारियों के भारी विरोध के बीच 44 भवनों को सील कर दिया, इनमें छह स्कूल, छह निजी अस्पताल और चार मंडपों के अलावा 28 कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स शामिल हैं। जिला पंचायतों को सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि के मकसद से राज्य सरकार जिला पंचायतों के लिए माडल नियमावली बनाने जा रही है। इसके तहत जिला पंचायतों से नक्शा पास कराना अब महंगा हो जाएगा।

9 Apr 2026, 10:42:09 AM IST काकोरी में सड़क के किनारे प्लाटिंग साइट पर पड़ा मिला अज्ञात महिला का शव काकोरी के घुरघुरी तालाब चौकी क्षेत्र के मदारपुर पुरैना मार्ग पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव सड़क के किनारे प्लाटिंग साइट में पड़ा मिला। लावारिश हालत में शव पड़ा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने मदारपुर से पुरैना मार्ग पर सड़क के किनारे लावारिश हालत में महिला का खून से लथपथ शव पड़ा देख सूचना दी। शव चादर से ढका हुआ था। सिर से खून निकल रहा था एवं हाँथ पैर में चोट के निशान थे। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे।

9 Apr 2026, 10:05:05 AM IST बिजली मीटर लगाए जाने को मांगा अवैध धन बहराइच में कैसरगंज इलाके के बिजली उप केन्द्र के बाहर एक प्राइवेट कर्मी उपभोक्ताओं से मीटर लगाने के लिए धन की मांग कर रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता । यही नही वह उपभोक्ताओं को वीडियो बनाए जाने पर धमका रहा है कि उसका कुछ भी नही बिगड़ने वाला है। चाहे जहां जाकर शिकायत करे। हैरतअंगेज तथ्य यह है कि बिजली महकमे के दफ्तर में जिस प्रकार लोगों को धमका रहा है। वहां मौजूद अन्य बिजली विभाग कर्मी धमका रहे उसकी अभद्र भाषा पर कतई आपत्ति नहीं कर रहे। जबकि प्राइवेट बिजली कर्मी शालीनता की मर्यादा को तार तार कर रहा है।

9 Apr 2026, 09:55:08 AM IST सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो घायल श्रावस्ती में दो अलग-अलग सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत माहरू मूर्तिहा के मजरा बंजारन पुरवा निवासी नजीर (55) पुत्र सोनी मंगलवार की रात खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। बहराइच की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के खनपुरवा गांव निवासी सीताराम (35) बुधवार को बाइक से किसी काम से बहराइच जा रहा था। भिनगा-बहराइच मार्ग पर खरगौरा मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। इससे सीताराम कुत्ते से टकरा कर गिर गया।