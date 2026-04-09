UP News Live: यूपी में नक्शा पास करवाना महंगा, मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

9 Apr 2026, 10:42:09 AM IST
UP News Live: यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास एवं विकास परिषद ने बुधवार को व्यापारियों के भारी विरोध के बीच 44 भवनों को सील कर दिया, इनमें छह स्कूल, छह निजी अस्पताल और चार मंडपों के अलावा 28 कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स शामिल हैं। जिला पंचायतों को सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि के मकसद से राज्य सरकार जिला पंचायतों के लिए माडल नियमावली बनाने जा रही है। इसके तहत जिला पंचायतों से नक्शा पास कराना अब महंगा हो जाएगा।
काकोरी में सड़क के किनारे प्लाटिंग साइट पर पड़ा मिला अज्ञात महिला का शव
काकोरी के घुरघुरी तालाब चौकी क्षेत्र के मदारपुर पुरैना मार्ग पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव सड़क के किनारे प्लाटिंग साइट में पड़ा मिला। लावारिश हालत में शव पड़ा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने मदारपुर से पुरैना मार्ग पर सड़क के किनारे लावारिश हालत में महिला का खून से लथपथ शव पड़ा देख सूचना दी। शव चादर से ढका हुआ था। सिर से खून निकल रहा था एवं हाँथ पैर में चोट के निशान थे। कपड़े भी अस्त व्यस्त थे।
9 Apr 2026, 10:24:34 AM IST
फर्जी नौकरी का ऑफर देकर 150 बेरोजगारों से ठगे करोड़ों
ठगों ने जीवन पथ और बेक फाउंडेशन के नाम से फर्जी एनजीओ खोला। इसमें नौकरी के नाम पर कोऑर्डिनेटर और फील्ड अफसर की भर्ती की गई। भर्ती के लिए 150 से अधिक बेरोजगारों से करोड़ों की रकम वसूल ली।
पूरी खबर यहां पढ़ें: नौकरी का झांसा देकर 150 बेरोजगारों को ठगा, कोऑर्डिनेटर और फील्ड अफसर बनाकर लिए करोड़ों
9 Apr 2026, 10:05:05 AM IST
बिजली मीटर लगाए जाने को मांगा अवैध धन
बहराइच में कैसरगंज इलाके के बिजली उप केन्द्र के बाहर एक प्राइवेट कर्मी उपभोक्ताओं से मीटर लगाने के लिए धन की मांग कर रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नही करता । यही नही वह उपभोक्ताओं को वीडियो बनाए जाने पर धमका रहा है कि उसका कुछ भी नही बिगड़ने वाला है। चाहे जहां जाकर शिकायत करे।
हैरतअंगेज तथ्य यह है कि बिजली महकमे के दफ्तर में जिस प्रकार लोगों को धमका रहा है। वहां मौजूद अन्य बिजली विभाग कर्मी धमका रहे उसकी अभद्र भाषा पर कतई आपत्ति नहीं कर रहे। जबकि प्राइवेट बिजली कर्मी शालीनता की मर्यादा को तार तार कर रहा है।
9 Apr 2026, 10:01:32 AM IST
मां ने तीन साल की मासूम पर बरसाई लोहे की रोड, पीट-पीटकर हत्या
एक मां पर ऐसी हैवानियत सार हुई कि 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। किसी बात से नाराज सौतेली मां ने लोहे की रॉड से तीन साल की मासूम बच्ची की जान निकलने तक पीटा। सौतेली मां ने बच्ची के साथ 6 साल के सौतेले बेटे को भी पीटा। लड़के ने भागकर अपनी जान बचाई।
पूरी खबर यहां पढ़ें: सौतेली मां ने तीन साल की बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला, बेटे ने भागकर बचाई जान
9 Apr 2026, 09:55:08 AM IST
सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो घायल
श्रावस्ती में दो अलग-अलग सड़क हादसों में वृद्ध समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत माहरू मूर्तिहा के मजरा बंजारन पुरवा निवासी नजीर (55) पुत्र सोनी मंगलवार की रात खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। बहराइच की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के खनपुरवा गांव निवासी सीताराम (35) बुधवार को बाइक से किसी काम से बहराइच जा रहा था। भिनगा-बहराइच मार्ग पर खरगौरा मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। इससे सीताराम कुत्ते से टकरा कर गिर गया।
9 Apr 2026, 09:50:46 AM IST
UP Weather: मौसम विभाग का अलर्ट, आज भी आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले
मौसम विभाग ने यूपी के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी करते हुए पूर्वानुमान बताया है कि आज फिर राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश के अलावा पिछले दो दिनों की तरह आज भी ओले गिरने की संभावना है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: 10 डिग्री पारा गिरा, आज फिर आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट
9 Apr 2026, 09:44:09 AM IST
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती को जान से मारने की धमकी
ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती को अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी मिली है। इससे उनके अनुयायियों में हड़कंप मच गया। उनके मीडिया प्रभारी ने बताया कि ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरे मैसेज और ऑडियो भेजे गए हैं।
पूरी खबर यहां पढ़ें: अतीक अहमद जैसा हाल होगा; शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप
9 Apr 2026, 09:34:33 AM IST
गन्ने की पौध की बोआई कर रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला
बहराइच जिले के मोतीपुर थाने के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के जंगल से सटे महेश पुर गांव में गुरूवार सुबह लगभग 8:30 बजे खेत में बुवाई के लिए गन्ना काट रहे किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के अचानक हमले पर किसान ने बैठी जगह पर पलटा मार पीछे हटने से वह बाल- बाल बचा गया।
तेंदुए व किसान में संघर्ष होता। उससे पूर्व खेत में मौजूद ग्रामीणों के हांका लगाने से तेंदुआ गन्ने के खेत में घुस गया। हांका लगाते हुए, लाठी,डंडा लेकर ग्रामीण गन्ने की खेती की ओर बढ़े तो अपनी ओर आता देख कर तेंदुआ जंगल में चला गया।
9 Apr 2026, 09:33:42 AM IST
पत्नी ने पति पर केस दर्ज करवाए तो आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं
हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों को पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पति पर केस दर्ज कराने मात्र से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं बनता, हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत