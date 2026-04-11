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UP News Live: गंगा में बीयर पार्टी से नाराज अखिलेश का भाजपा पर निशाना, संभल में नकली नोट गैंग पकड़ा

UP News Live: गंगा में बीयर पार्टी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता टेंशन में हैं। जब से भाजपा की सरकार आई लोग बीयर ही पी रहे हैं। 20 हजार की फेक करेंसी के साथ संभल में एटीएस ने एक कारोबारी गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के कई राज्यों में नेटवर्क होने का शक है।

UP News Live: गंगा में बीयर पार्टी से नाराज अखिलेश का भाजपा पर निशाना, संभल में नकली नोट गैंग पकड़ा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sat, 11 Apr 2026 12:02 PM IST
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UP News Live: वाराणसी में गंगा नदी पर कभी इफ्तार तो कभी बीयर पार्टी के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई नई बात है क्या? जब से भाजपा की सरकार आई है। तब से लोग बीयर ही पी रहे हैं। टेंशन में है, परेशाना में हैं। एएसपी ने बताया कि आरोपी शराफत हुसैन के पास से कुल 20 हजार रुपये की जाली भारतीय करेंसी बरामद की है। इसमें पांच सौ रुपये के 35 नोट, दो सौ रुपये के छह नोट और सौ रुपये के 13 नोट शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि अन्य राज्यों में भी नेटवर्क हो सकता है।

11 Apr 2026, 12:02:14 PM IST

टायर फटते ही डिवाइडर तोड़ खाई में गिरा कंटेनर, बड़ा हादसा टला

अमेठी में थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। किलोमीटर संख्या 64 आशीषपुर गांव के पास एक कंटेनर का अगला टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे उतर गया।

बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक राजेंद्र पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम इजलपुर थाना सोरीख, जिला कन्नौज, खाली वाहन लेकर छपरा से दिल्ली जा रहा था। सुबह करीब छह बजे कंडक्टर साइड का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

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11 Apr 2026, 12:01:40 PM IST

गंगा में बीयर पार्टी पर भड़के अखिलेश

वाराणसी में गंगा नदी पर एक बार इफ्तार के लिए मीट पार्टी और फिर बीयर पार्टी की वीडियो वायरल हुईं। इसपर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई तब से लोग बीयर ही पी रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: टेंशन में हैं... जब से भाजपा की सरकार आई लोग बीयर ही पी रहे; गंगा में BEER पार्टी पर बोले अखिलेश

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11 Apr 2026, 12:01:40 PM IST

आम के पेड़ से लटकता मिला युवक, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

रायबरेली के बछरावा क्षेत्र की थुलेंडी चौकी के रसूलपुर गांव में शनिवार की सुबह एक 26 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ से लटकता मिलने की सूचना पर कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है।

अर्पित कुमार पुत्र राम बहादुर उम्र 26 वर्ष निवासी रसूलपुर का शव शनिवार सुबह उसके गांव के बाहर स्थित नहरिया के किनारे स्थित आम के पेड़ से अजीबोगरीब अवस्था में लटकता हुआ मिला। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने जब घटना को देखा तो उनकी रूह कांप गई। इसके पश्चात उन्होंने मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों को घटना सूचना दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया।

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