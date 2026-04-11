UP News Live: गंगा में बीयर पार्टी से नाराज अखिलेश का भाजपा पर निशाना, संभल में नकली नोट गैंग पकड़ा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

UP News Live: वाराणसी में गंगा नदी पर कभी इफ्तार तो कभी बीयर पार्टी के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई नई बात है क्या? जब से भाजपा की सरकार आई है। तब से लोग बीयर ही पी रहे हैं। टेंशन में है, परेशाना में हैं। एएसपी ने बताया कि आरोपी शराफत हुसैन के पास से कुल 20 हजार रुपये की जाली भारतीय करेंसी बरामद की है। इसमें पांच सौ रुपये के 35 नोट, दो सौ रुपये के छह नोट और सौ रुपये के 13 नोट शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि अन्य राज्यों में भी नेटवर्क हो सकता है।

11 Apr 2026, 12:02:14 PM IST टायर फटते ही डिवाइडर तोड़ खाई में गिरा कंटेनर, बड़ा हादसा टला अमेठी में थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। किलोमीटर संख्या 64 आशीषपुर गांव के पास एक कंटेनर का अगला टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे उतर गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक राजेंद्र पुत्र सोभा राम, निवासी ग्राम इजलपुर थाना सोरीख, जिला कन्नौज, खाली वाहन लेकर छपरा से दिल्ली जा रहा था। सुबह करीब छह बजे कंडक्टर साइड का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।