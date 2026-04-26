UP News Live: होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, यूपी में तापमान 45 पार

26 Apr 2026, 09:02:05 AM IST
गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?
निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है।
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26 Apr 2026, 08:47:40 AM IST
गोद में उठा कमरे में ले गया पिता, चाकू से तीन साल के बेटे का गला रेत खुद लगा ली फांसी
यूपी में झांसी के रक्सा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने पहले अपने तीन साल के इकलौते बेटे को गला रेतकर मार डाला और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया।
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26 Apr 2026, 08:32:50 AM IST
आसमान से बरसती आग में बांदा 47.4 डिग्री पर तपा, प्रयागराज-वाराणसी 45 डिग्री के पार
मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। गर्म हवा और झुलसा देने वाली धूप से शनिवार को यूपी के 31 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। छह शहरों में 44 डिग्री से ज्यादा रहा। बांदा में दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।,
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26 Apr 2026, 08:06:28 AM IST
कहीं आड़े न आ जाए उम्र, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहती मंत्रियों की एक लॉबी; ये है डर
भाजपा नेतृत्व के दूत के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बीते दिनों में दो बार यहां आ चुके हैं। 20 अप्रैल का उनका दौरा तो बेहद गोपनीय रहा। इसमें उन्होंने सीएम योगी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों की मानें तो तावड़े ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
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26 Apr 2026, 07:46:33 AM IST
होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, 3 शिक्षकों समेत 4 गिरफ्तार; सेंटर में मिली डिवाइस
कानपुर में एक परीक्षा केंद्र के भीतर नकल कराने के इरादे से इलेक्ट्रानिक डिवाइस छिपाकर रखी गई थी। एटा में अभ्यर्थी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर पहुंचा था, जो बायोमैट्रिक जांच में डाटा मैच न होने पर पकड़ा गया। होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा में पहले दिन गड़बड़ी के प्रयास में 4 लोग गिरफ्तार हुए।
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26 Apr 2026, 07:46:30 AM IST
आमने-सामने आ गई दो बारातें, दूल्हों और बारातियों से मारपीट; SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस
शाहजहांपुर के गांव लाई खेड़ा में मुकेश बाल्मीकि के घर बारात भुता के पाऊनगला गांव से आई थी। गांव की गलियों में बारात घूम रही थी। उसी समय गांव में सुरेन्द्र सिंह के घर भी बारात आ रही थी। दोनों बारातें आमने-सामने आ गयीं। रास्ता बदलने को लेकर कहासुनी बढ़ी। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।
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