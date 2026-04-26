Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

UP News Live: होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, यूपी में तापमान 45 पार

UP News Live: यूपी में हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 3 शिक्षकों समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में आसमान से बरसती आग में बांदा 47.4 डिग्री पर बुरी तरह से तप गया। वहीं, प्रयागराज और वाराणसी का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया।

UP News Live: होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, यूपी में तापमान 45 पार

Heatwave

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sun, 26 Apr 2026 09:02 AM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

UP News Live: कानपुर में होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा के एक केंद्र के भीतर नकल कराने के इरादे से इलेक्ट्रानिक डिवाइस छिपाकर रखी गई थी। एटा में अभ्यर्थी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर पहुंचा था, जो बायोमैट्रिक जांच में डाटा मैच न होने पर पकड़ा गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। गर्म हवा और झुलसा देने वाली धूप से शनिवार को यूपी के 31 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। छह शहरों में 44 डिग्री से ज्यादा रहा। बांदा में दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

26 Apr 2026, 09:02:05 AM IST

गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?

निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
26 Apr 2026, 08:47:40 AM IST

गोद में उठा कमरे में ले गया पिता, चाकू से तीन साल के बेटे का गला रेत खुद लगा ली फांसी

यूपी में झांसी के रक्सा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने पहले अपने तीन साल के इकलौते बेटे को गला रेतकर मार डाला और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोद में उठा कमरे में ले गया पिता, चाकू से तीन साल के बेटे का गला रेत खुद लगा ली फांसी

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
26 Apr 2026, 08:32:50 AM IST

आसमान से बरसती आग में बांदा 47.4 डिग्री पर तपा, प्रयागराज-वाराणसी 45 डिग्री के पार

मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। गर्म हवा और झुलसा देने वाली धूप से शनिवार को यूपी के 31 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। छह शहरों में 44 डिग्री से ज्यादा रहा। बांदा में दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।,

पूरी खबर यहां पढ़ें: आसमान से बरसती आग में बांदा 47.4 डिग्री पर तपा, प्रयागराज-वाराणसी 45 डिग्री के पार

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
26 Apr 2026, 08:06:28 AM IST

कहीं आड़े न आ जाए उम्र, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहती मंत्रियों की एक लॉबी; ये है डर

भाजपा नेतृत्व के दूत के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बीते दिनों में दो बार यहां आ चुके हैं। 20 अप्रैल का उनका दौरा तो बेहद गोपनीय रहा। इसमें उन्होंने सीएम योगी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की थी। पार्टी सूत्रों की मानें तो तावड़े ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कहीं आड़े न आ जाए उम्र, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहती मंत्रियों की एक लॉबी; ये है डर

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
26 Apr 2026, 07:46:33 AM IST

होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, 3 शिक्षकों समेत 4 गिरफ्तार; सेंटर में मिली डिवाइस

कानपुर में एक परीक्षा केंद्र के भीतर नकल कराने के इरादे से इलेक्ट्रानिक डिवाइस छिपाकर रखी गई थी। एटा में अभ्यर्थी फर्जी प्रवेश पत्र लेकर पहुंचा था, जो बायोमैट्रिक जांच में डाटा मैच न होने पर पकड़ा गया। होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा में पहले दिन गड़बड़ी के प्रयास में 4 लोग गिरफ्तार हुए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, 3 शिक्षकों समेत 4 गिरफ्तार; सेंटर में मिली डिवाइस

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
26 Apr 2026, 07:46:30 AM IST

आमने-सामने आ गई दो बारातें, दूल्हों और बारातियों से मारपीट; SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस

शाहजहांपुर के गांव लाई खेड़ा में मुकेश बाल्मीकि के घर बारात भुता के पाऊनगला गांव से आई थी। गांव की गलियों में बारात घूम रही थी। उसी समय गांव में सुरेन्द्र सिंह के घर भी बारात आ रही थी। दोनों बारातें आमने-सामने आ गयीं। रास्ता बदलने को लेकर कहासुनी बढ़ी। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: आमने-सामने आ गई दो बारातें, दूल्हों और बारातियों से मारपीट; SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
UP Top News Up News UP News Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तर प्रदेशUP News Live: होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी की साजिश का पर्दाफाश, यूपी में तापमान 45 पार