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UP News Live: अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया, मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड

UP News Live: महिला आरक्षण बिल पास न होने पर अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया। उन्होंने कहा कि - नारी शक्ति इन्हें माफ नहीं करेगी। कानपुर में एक मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल के कमरे में शव फंदे से लटका मिला।

UP News Live: अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया, मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड

Aparna Yadav flag

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sat, 18 Apr 2026 10:33 AM IST
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UP News Live: संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर के मंधना स्थित महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में बीडीएस के फाइनल इयर की छात्रा नाजिया हसन ने गूबा गार्डन स्थित अलका हॉस्पिटल के पीछे हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

18 Apr 2026, 10:33:33 AM IST

राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई फिर टली

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जारी मानहानि केस की सुनवाई फिर टल गई है। याची के वकील सन्तोष पाण्डेय ने शुक्रवार को मौका लिया जिस पर सुलतानपुर में एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई 22 अप्रैल को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

राहुल की वायस रिकार्डिंग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सत्यापित कराने की मांग पर सुनवाई में मुकदमा कई तारीखों से लम्बित है। कर्नाटक के बंगलूरू में आठ मई 2018 को एक जनसभा के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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18 Apr 2026, 10:32:39 AM IST

महिला आरक्षण बिल पास न होने से नाराज अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया

संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होने कहा कि नारी शक्ति इन्हें कभी माफ नहीं करेगी

पूरी खबर यहां पढ़ें: अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया; बोलीं- नारी शक्ति इन्हें माफ नहीं करेगी

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