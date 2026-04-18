UP News Live: अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया, मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड

UP News Live: संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने को लेकर बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने सपा और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर के मंधना स्थित महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में बीडीएस के फाइनल इयर की छात्रा नाजिया हसन ने गूबा गार्डन स्थित अलका हॉस्पिटल के पीछे हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

18 Apr 2026, 10:33:33 AM IST

राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई फिर टली

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जारी मानहानि केस की सुनवाई फिर टल गई है। याची के वकील सन्तोष पाण्डेय ने शुक्रवार को मौका लिया जिस पर सुलतानपुर में एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई 22 अप्रैल को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

राहुल की वायस रिकार्डिंग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सत्यापित कराने की मांग पर सुनवाई में मुकदमा कई तारीखों से लम्बित है। कर्नाटक के बंगलूरू में आठ मई 2018 को एक जनसभा के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।