UP News Live: सड़क हादसे में तीन की मौत, माता प्रसाद पांडेय नोएडा जाने से रोके

Mata Prasad Pandey House

UP News Live: सैलरी को लेकर हुए बवाल के बाद मजदूरों से मिलने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय आज नोएडा जाने से पहले लखनऊ में हाउस अरेस्ट किए गए थे। बीमे की रकम के लिए एक युवक ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतका के पति की एक वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।

17 Apr 2026, 12:39:47 PM IST ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बुजुर्ग की मौत अम्बेडकरनगर में स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम अजमेरीबादशाह पुर निवासी शिकायतकर्ता विजय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पिता हरिनाथ (69) करीब 10 बजे सलेमपुर चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

17 Apr 2026, 12:28:51 PM IST दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत, पांच घायल अमेठी में गुरुवार देर शाम कमलानगर बाजार के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पनिया मजरे नरौली थाना गौरीगंज निवासी पवन (28), अपनी पत्नी रमावती (26) और बेटे अमन (9) के साथ मुसाफिरखाना से गौरीगंज जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आजादनगर मजरे पश्चिम थाना मुंशीगंज निवासी सतेंद्र (18), निहाल (17) और लक्ष्मण (18) गौरीगंज से मुसाफिरखाना की ओर जा रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे कमलानगर बाजार क्षेत्र में दोनों मोटरसाइकिलें अनियंत्रित होकर आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में सभी छह लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल गौरीगंज पहुंचाया।

17 Apr 2026, 12:00:46 PM IST बाइक सवार बदमाश ने महिला का मंगलसूत्र लूटा सीतापुर में शहा कोतवाली के लोहारबाग इलाके में गुरुवार देर रात बाइक सवार बदमाश ने पैदल जा रही महिला का मंगलसूत्र लूट लिया। अचानक हुए झपट्टे से महिला सहम गई। जब तक वह चीख पुकार मचा बदमाश के पीछे भागी वह बाइक से फर्राटा भरते हुए भाग निकला। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लोहारबाग निवासी निर्मला गुप्ता किसी काम से बरेली गई थीं। गुरुवार को वह बरेली से घर लौट रहीं थी। देर रात निर्मला गुप्ता लोहारबाग मेन सड़क पर ऑटो से उतरकर पैदल घर जा रहीं थी। वह मोहल्ले की गली के पास पहुंची ही थी तभी पीछे से आए बाइक सवार ने निर्मला गुप्ता के बगल में बाइक लगाई। जब तक वह कुछ समझ पाती बदमाश ने गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूट लिया।

17 Apr 2026, 11:42:36 AM IST महिला बच्चों संग ट्रेन के आगे कूदी, मां-बेटी की मौत, बेटा गंभीर अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रात करीब पौने नौ बजे एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास घोसियाना गांव के समीप हुई। हादसे में महिला और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर उनकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।