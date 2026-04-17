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UP News Live: सड़क हादसे में तीन की मौत, माता प्रसाद पांडेय नोएडा जाने से रोके

UP News Live: बहराइच में बीमे की रकम के लिए एक देवर ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। महिला के पति की एक वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। नोएडा दौरे से पहले माता प्रसाद पांडेय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया था। सपा का डेलिगेशन मजदूरों से मिलने जा रहा था।

UP News Live: सड़क हादसे में तीन की मौत, माता प्रसाद पांडेय नोएडा जाने से रोके

Mata Prasad Pandey House

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Fri, 17 Apr 2026 12:39 PM IST
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UP News Live: सैलरी को लेकर हुए बवाल के बाद मजदूरों से मिलने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय आज नोएडा जाने से पहले लखनऊ में हाउस अरेस्ट किए गए थे। बीमे की रकम के लिए एक युवक ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतका के पति की एक वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।

17 Apr 2026, 12:39:47 PM IST

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

अम्बेडकरनगर में स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम अजमेरीबादशाह पुर निवासी शिकायतकर्ता विजय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पिता हरिनाथ (69) करीब 10 बजे सलेमपुर चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सामने से तेज गति और लापरवाही से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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17 Apr 2026, 12:28:51 PM IST

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत, पांच घायल

अमेठी में गुरुवार देर शाम कमलानगर बाजार के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पनिया मजरे नरौली थाना गौरीगंज निवासी पवन (28), अपनी पत्नी रमावती (26) और बेटे अमन (9) के साथ मुसाफिरखाना से गौरीगंज जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आजादनगर मजरे पश्चिम थाना मुंशीगंज निवासी सतेंद्र (18), निहाल (17) और लक्ष्मण (18) गौरीगंज से मुसाफिरखाना की ओर जा रहे थे। शाम करीब सवा सात बजे कमलानगर बाजार क्षेत्र में दोनों मोटरसाइकिलें अनियंत्रित होकर आमने-सामने टकरा गईं। हादसे में सभी छह लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल गौरीगंज पहुंचाया।

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17 Apr 2026, 12:00:46 PM IST

बाइक सवार बदमाश ने महिला का मंगलसूत्र लूटा

सीतापुर में शहा कोतवाली के लोहारबाग इलाके में गुरुवार देर रात बाइक सवार बदमाश ने पैदल जा रही महिला का मंगलसूत्र लूट लिया। अचानक हुए झपट्टे से महिला सहम गई। जब तक वह चीख पुकार मचा बदमाश के पीछे भागी वह बाइक से फर्राटा भरते हुए भाग निकला। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

लोहारबाग निवासी निर्मला गुप्ता किसी काम से बरेली गई थीं। गुरुवार को वह बरेली से घर लौट रहीं थी। देर रात निर्मला गुप्ता लोहारबाग मेन सड़क पर ऑटो से उतरकर पैदल घर जा रहीं थी। वह मोहल्ले की गली के पास पहुंची ही थी तभी पीछे से आए बाइक सवार ने निर्मला गुप्ता के बगल में बाइक लगाई। जब तक वह कुछ समझ पाती बदमाश ने गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूट लिया।

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17 Apr 2026, 11:42:36 AM IST

महिला बच्चों संग ट्रेन के आगे कूदी, मां-बेटी की मौत, बेटा गंभीर

अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रात करीब पौने नौ बजे एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया।

यह घटना निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास घोसियाना गांव के समीप हुई। हादसे में महिला और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर उनकी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

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17 Apr 2026, 11:29:59 AM IST

नोएडा दौरे से पहले लखनऊ में हाउस अरेस्ट माता प्रसाद पांडेय; सपा का डेलिगेशन मजदूरों से मिलने जा रहा था

नोएडा में सैलरी को लेकर हुए बवाल के बाद मजदूरों से मिलने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में आज सपा के डेलीगेशन को नोएडा जाना था। लेकिन इससे पहले ही लखनऊ में माता प्रसाद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: नोएडा दौरे से पहले लखनऊ में हाउस अरेस्ट माता प्रसाद पांडेय; सपा का डेलिगेशन मजदूरों से मिलने जा रहा था

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17 Apr 2026, 11:29:58 AM IST

बीमे की रकम के लिए देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला

बहराइच में बीमे की रकम के लिए एक युवक ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मृतका के पति की एक वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी उसी का क्लेम पीड़िता को मिला था। जमीन के बंटवारे को भी लेकर युवक भाभी से खुन्नस रख रहा था। इस वारदात की भनक लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।

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