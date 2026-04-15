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UP News Live: यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े तीन बदमाश, अमेठी में युवती की हत्या

UP News Live: यूपी पुलिस ने रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर हाफ एनकाउंटर कर तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं, अमेठी में युवती की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि रेप हुआ है। नहर किनारे शव बरामद हुआ।

UP News Live: यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े तीन बदमाश, अमेठी में युवती की हत्या

UP Police Half Encounter

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Wed, 15 Apr 2026 11:41 AM IST
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UP News Live: अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 23 वर्षीय युवती का शव गांव के बाहर नहर किनारे पड़ा मिला। रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर बुधवार सुबह-सुबह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया।

15 Apr 2026, 11:41:05 AM IST

रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ में तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार

रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर बुधवार सुबह-सुबह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने लूट के तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थाना नसीराबाद क्षेत्र में 11 अप्रैल 2026 को महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर नसीरपुर नहर के पास हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में अफजल उर्फ गोरखा पुत्र नसीर निवासी जालिम का पुरवा मजरे बाबूपुर थाना जामो जनपद अमेठी, गुड्डू उर्फ रिजवान पुत्र मोहम्मद शाहिद निवासी तारापुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली और मुकीम उर्फ मोदी पुत्र शफीक निवासी तारापुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली शामिल हैं।

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15 Apr 2026, 11:26:23 AM IST

कपड़ा कारोबारी किशोरी को लेकर फरार

बहराइच में एक कपड़ा व्यवसायी ने दर्जी की पुत्री का अपहरण कर लिया। पीड़ित पिता ने बेटी की सभी संभावित जगहों पर तलाशा। पता न चलने पर कपड़ा व्यवसायी को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है।

पयागपुर थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति कपड़े सिलाई की दुकान विशेश्वरगंज थाने के विशेश्वरगंज थाने के वनघुसरा झलिया चौराहे पर खोली हुई है। बगल में ही पयागपुर थाने के सोहरियांवा के मजरे तुलसीराम पुरवा निवासी किशुन शुक्ला की कपड़े की दुकान है। किशुन का दर्जी के घर आना जाना था। सोमवार सुबह लगभग चार बजे दर्जी की 14 वर्षीय बेटी घर से बाहर खेत में गई थी। उसका कपड़ा व्यवसायी अपहरण कर फरार हो गया।

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15 Apr 2026, 11:26:01 AM IST

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाई, चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया

गोंडा में नवाबगंज नगर पालिका के हड्डी पुरवा वार्ड में बुधवार सुबह महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच कर घटना की छानबीन करने में जुटी है।

सुनीता (35) का शव सुबह घर के कमरे में टीन शेड में लगी बल्ली से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। यह दृश्य देखकर परिजनों में कोहराम मच गया।महिला की 12 वर्षीय बेटी काजल ने बताया कि वह सुबह करीब छह बजे कमरे में झाड़ू लगाने गई थी तभी उसने अपनी मां को फंदे से लटका देखा। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। महिला का पति श्यामा निषाद बेंगलुरु में प्राईवेट नौकरी करता है। एसओ अभय सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है।

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