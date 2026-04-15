UP News Live: यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े तीन बदमाश, अमेठी में युवती की हत्या

UP Police Half Encounter

UP News Live: अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 23 वर्षीय युवती का शव गांव के बाहर नहर किनारे पड़ा मिला। रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर बुधवार सुबह-सुबह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया।

15 Apr 2026, 11:41:05 AM IST रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ में तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर बुधवार सुबह-सुबह पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से चली गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने लूट के तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना नसीराबाद क्षेत्र में 11 अप्रैल 2026 को महिला से मंगलसूत्र लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ रायबरेली-प्रतापगढ़ बॉर्डर पर नसीरपुर नहर के पास हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में अफजल उर्फ गोरखा पुत्र नसीर निवासी जालिम का पुरवा मजरे बाबूपुर थाना जामो जनपद अमेठी, गुड्डू उर्फ रिजवान पुत्र मोहम्मद शाहिद निवासी तारापुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली और मुकीम उर्फ मोदी पुत्र शफीक निवासी तारापुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली शामिल हैं।

15 Apr 2026, 11:26:23 AM IST कपड़ा कारोबारी किशोरी को लेकर फरार बहराइच में एक कपड़ा व्यवसायी ने दर्जी की पुत्री का अपहरण कर लिया। पीड़ित पिता ने बेटी की सभी संभावित जगहों पर तलाशा। पता न चलने पर कपड़ा व्यवसायी को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है। पयागपुर थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति कपड़े सिलाई की दुकान विशेश्वरगंज थाने के विशेश्वरगंज थाने के वनघुसरा झलिया चौराहे पर खोली हुई है। बगल में ही पयागपुर थाने के सोहरियांवा के मजरे तुलसीराम पुरवा निवासी किशुन शुक्ला की कपड़े की दुकान है। किशुन का दर्जी के घर आना जाना था। सोमवार सुबह लगभग चार बजे दर्जी की 14 वर्षीय बेटी घर से बाहर खेत में गई थी। उसका कपड़ा व्यवसायी अपहरण कर फरार हो गया।