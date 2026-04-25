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UP News Live: मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, यूपी में गर्मी का येलो अलर्ट जारी

UP News Live: यूपी में एक मोमोज बेचने वाला देखते-देखते करोड़पति बन गया। उसने करोड़ों कमाने के लिए लोगों को फंसाने का शातिर तरीका अपनाया। वहीं, आज यूपी में धूप-गर्मी और लू सताएगी। हीटवेव के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।

UP News Live: मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, यूपी में गर्मी का येलो अलर्ट जारी

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sat, 25 Apr 2026 08:17 AM IST
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UP News Live: यूपी की इटावा पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो केवल चार वर्षों में मोमोज बेचते बचते करोड़पति हो गया। वह 'बिग डैडी' नामक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के जरिए युवाओं को फंसाकर खुद मालामाल हो गया। यूपी के कई शहरों में दोपहर में हवा की गति कम होने की वजह से तपिश बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 42.5 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.6 रहा।

25 Apr 2026, 08:17:17 AM IST

आज यूपी में सताएगी धूप-गर्मी और लू, हीटवेव के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी

यूपी के कई शहरों में दोपहर में हवा की गति कम होने की वजह से तपिश बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 42.5 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.6 रहा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: आज यूपी में सताएगी धूप-गर्मी और लू, हीटवेव के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी

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25 Apr 2026, 08:14:59 AM IST

मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, ऐसे हुआ मालामाल

यूपी की इटावा पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो केवल चार वर्षों में मोमोज बेचते बचते करोड़पति हो गया। वह 'बिग डैडी' नामक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के जरिए युवाओं को फंसाकर खुद मालामाल हो गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मोमोज बेचने वाला देखते-देखते बन गया करोड़पति, इस तरह लोगों को फंसाकर हुआ मालामाल

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