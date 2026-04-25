UP News Live: मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, यूपी में गर्मी का येलो अलर्ट जारी

25 Apr 2026, 08:17:17 AM IST
आज यूपी में सताएगी धूप-गर्मी और लू, हीटवेव के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी
यूपी के कई शहरों में दोपहर में हवा की गति कम होने की वजह से तपिश बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 42.5 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.6 रहा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: आज यूपी में सताएगी धूप-गर्मी और लू, हीटवेव के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी
25 Apr 2026, 08:14:59 AM IST
मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, ऐसे हुआ मालामाल
यूपी की इटावा पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो केवल चार वर्षों में मोमोज बेचते बचते करोड़पति हो गया। वह 'बिग डैडी' नामक ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के जरिए युवाओं को फंसाकर खुद मालामाल हो गया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: मोमोज बेचने वाला देखते-देखते बन गया करोड़पति, इस तरह लोगों को फंसाकर हुआ मालामाल