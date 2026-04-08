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UP News Live: यूपी के बसों का किराया बढ़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 3 ने लगाई फांसी

UP News Live: यूपी में सफर महंगा हो गया है। टोल टैक्स बढ़ने से बसों का किराया बढ़ गया है। इनमें देहरादून-हरिद्वार समेत कई रूट शामिल हैं। शाहजहांपुर में मकान तोड़ने पहुंचे प्रशासन के सामने बाप-बेटे समेत तीन ने फांसी लगा ली। अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

UP News Live: यूपी के बसों का किराया बढ़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 3 ने लगाई फांसी

Suicide Case

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Wed, 08 Apr 2026 10:46 AM IST
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UP News Live: आज से नया किराया यात्रियों से लिया जाएगा। आरएम के नेतृत्व में एआरएम एवं फाइनेंस अधिकारियों ने मुख्यालय के निर्देश पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, एक अप्रैल से टोल कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। शाहजहांपुर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मकान तोड़ने पहुंची टीम के सामने ही बाप-बेटे समेत तीन लोगों ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने दो लोगों को बचा लिया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

8 Apr 2026, 10:46:34 AM IST

खेत को निकली किशोरी का अपहरण

बहराइच में एक किशोरी घर से खेत जाने को कहकर निकली। फिर वह घर नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने रिश्तेदारों व सभी संभावित जगहों पर तलाश की । उसका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता मां ने एक युवक को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है।

रामगांव थाने के एक गांव निवासी किशोरी तीन अप्रैल की रात घर से खेत जाने को कहकर घर से निकली। फसल कटाई के चलते अन्य परिजन भी खेत पर ही थे। जब काफी देर तक किशोरी घर नहीं आई। न ही वह खेत पर पहुंची। तो उसकी सभी संभावित जगहो पर तलाश की गई। न वह रिश्तेदारी में मिली। न ही किसी साथी किशोरी के पास जाने की जानकारी मिली।

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8 Apr 2026, 10:46:06 AM IST

Census 2027: खुद करवाएं जनगणना, वेबसाइट पर करें पंजीकरण

जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) शुरू होने वाली है। 16 अप्रैल से आमजन प्रशासन के पोर्टल पर स्व-गणना कर सकते हैं। इस सबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं और नागरिकों को स्वयं अपनी गणना करने के लिए प्रेरित करें।

पूरी खबर यहां पढ़ें: Census 2027: खुद भी गणना करवा सकते हैं आप, मोबाइल नंबर से जनगणना वेबसाइट पर करें पंजीकरण

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8 Apr 2026, 10:43:32 AM IST

UP Weather: आंधी-बारिश और ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी, गिरेगा पारा

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए आंधी-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: अगले 48 घंटे आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट जारी, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट

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8 Apr 2026, 10:29:24 AM IST

चुनावी रंजिश में दो पक्षों में लाठियां चलीं, तीन घायल

बहराइच जिले के रामगांव थाने के खैरा धोकल गांव में ग्राम पंचायत की पुरानी चुनावी रंजिशन मे मौजूदा व पूर्व प्रधान में मंगलवार रात में कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष से एक व दूसरे पक्ष से दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों गंभीर रूप से घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

मंगलवार रात लगभग दस बजे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर लाठियां भांजी गई। जिसमें एक पक्ष से छब्बन गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि दूसरे पक्ष से विनय कुमार व हाशिम (40) पुत्र तहसीलदार को गंभीर चोटे आ गई।

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8 Apr 2026, 10:27:55 AM IST

बारिश से बचने रुकी नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर रेप

लखनऊ के आशियाना में 13 वर्षीय किशोरी को निर्माणाधीन मकान में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बारिश से बचने रुकी किशोरी के हाथ-पैर बांधकर आरोपी ने दरिंदगी की।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हाथ-पैर बांधा, मुंह में ठूंसा कपड़ा, लखनऊ में किशोरी से दरिंदगी, शोर पर अर्धनग्न छोड़कर भागे

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8 Apr 2026, 10:26:30 AM IST

घुमाने के बहाने पत्नी की हत्या, खुद थाने पहुंच लिखवाई शिकायत

कुशीनगर में दोस्त के साथ मिलकर पति ने ही योजना के तहत पत्नी की हत्या की थी। शव महराजगंज जिले में ले जाकर फेंक दिया था। वजह इतनी भर थी कि पत्नी से उसका छोटी मोटी बातों का लेकर हमेशा विवाद होता था। पति ने पडरौना लौटने के बाद कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: नेपाल घुमाने के बहाने जंगल में ले जाकर पत्नी का गला घोंटा, शव फेंककर खुद ही लिखाई गुमशुदगी

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8 Apr 2026, 10:07:49 AM IST

पुलिस मुठभेड़ में दो पशु तस्कर गिरफ्तार, एक को लगी गोली

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ढेमवा रोड के चौखड़िया घाट से गोपसराय जाने वाले रोड पर मंगलवार देर रात पुलिस की पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। इसमें दो शातिर अंतर्जनपदीय पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान हुई जवाबी फायरिंग में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को मौके पर ही दबोच लिया गया।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बदमाश क्षेत्र में किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध चार पहिया पिकप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

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8 Apr 2026, 10:07:00 AM IST

बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों को बड़ी राहत की तैयारी, सीएम योगी का अफसरों को यह निर्देश

यूपी में बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों के लिए सीएम योगी ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को स्वयं खेतों में जाकर फसल नुकसान का आकलन करने और पारदर्शी तरीके से तत्काल मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं।

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8 Apr 2026, 10:06:04 AM IST

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बवाल, नसीहत देने पर भड़के जूनियर डॉक्टर, तीमारदार को पीटा

गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदार को पीट दिया। दरअसल, नसीहत देने पर डॉक्टर नाराज हो गए थे। वहीं, पुलिस ने मामला शांत करवाया। पुलिस की मदद से परिजन मरीज को डिस्चार्ज कराकर घर वापस ले गए।

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