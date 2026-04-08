UP News Live: यूपी के बसों का किराया बढ़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 3 ने लगाई फांसी

Suicide Case

UP News Live: आज से नया किराया यात्रियों से लिया जाएगा। आरएम के नेतृत्व में एआरएम एवं फाइनेंस अधिकारियों ने मुख्यालय के निर्देश पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, एक अप्रैल से टोल कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। शाहजहांपुर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मकान तोड़ने पहुंची टीम के सामने ही बाप-बेटे समेत तीन लोगों ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने दो लोगों को बचा लिया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

8 Apr 2026, 10:46:34 AM IST खेत को निकली किशोरी का अपहरण बहराइच में एक किशोरी घर से खेत जाने को कहकर निकली। फिर वह घर नहीं लौटी। चिंतित परिजनों ने रिश्तेदारों व सभी संभावित जगहों पर तलाश की । उसका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता मां ने एक युवक को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है। रामगांव थाने के एक गांव निवासी किशोरी तीन अप्रैल की रात घर से खेत जाने को कहकर घर से निकली। फसल कटाई के चलते अन्य परिजन भी खेत पर ही थे। जब काफी देर तक किशोरी घर नहीं आई। न ही वह खेत पर पहुंची। तो उसकी सभी संभावित जगहो पर तलाश की गई। न वह रिश्तेदारी में मिली। न ही किसी साथी किशोरी के पास जाने की जानकारी मिली।

8 Apr 2026, 10:29:24 AM IST चुनावी रंजिश में दो पक्षों में लाठियां चलीं, तीन घायल बहराइच जिले के रामगांव थाने के खैरा धोकल गांव में ग्राम पंचायत की पुरानी चुनावी रंजिशन मे मौजूदा व पूर्व प्रधान में मंगलवार रात में कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष से एक व दूसरे पक्ष से दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों गंभीर रूप से घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मंगलवार रात लगभग दस बजे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर लाठियां भांजी गई। जिसमें एक पक्ष से छब्बन गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि दूसरे पक्ष से विनय कुमार व हाशिम (40) पुत्र तहसीलदार को गंभीर चोटे आ गई।