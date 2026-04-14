UP News Live :आंबेडकर जयंती पर योगी सरकार का प्रदेश भर में अभियान, BSP का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन

14 Apr 2026, 08:09:12 AM IST
नोएडा बवाल का पाकिस्तान कनेक्शन, जांच में जुटी एंजेसियां, क्या बोले योगी के श्रम मंत्री अनिल राजभर
योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने नोएडा बवाल के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। इसके पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर आशंका जताई और कहा कि एजेंसियां जांच में जुटी हैं।
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14 Apr 2026, 07:58:13 AM IST
IIT के 4 वैज्ञानिकों ने 42 दिन तक खंगाले 50 से अधिक पोर्न वीडियो, मां और दो बेटियों को दी नई जिंदगी
एक पति ने अपनी ही पत्नी और दो बेटियों पर सेक्स रैकेट चलाने और पोर्न वीडियो बनाने का आरोप लगा दिया। उसके इन आरोपों से हर कोई हैरान था। पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने आईआईटी वैज्ञानिकोंं से पोर्न वीडियो की जांच कराई। 42 दिन तक 50 से अधिक पोर्न वीडियो की जांच की गई।
IIT के 4 वैज्ञानिकों ने 42 दिन तक खंगाले 50 से अधिक पोर्न वीडियो, मां और दो बेटियों को दी नई जिंदगी
14 Apr 2026, 07:56:53 AM IST
फतेहपुर की निकली लुटेरी दुल्हनिया, गोरखपुर में दूल्हे को ठग कर हुई थी फरार
शादी के नाम पर ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन की गोरखपुर पुलिस तलाश कर रही है। इस दुल्हन की पहचान हो गई है। वह फतेहपुर की रहने वाली है। पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रही है।पुलिस उसके गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।
फतेहपुर की निकली लुटेरी दुल्हनिया, गोरखपुर में दूल्हे को ठग कर हुई थी फरार
14 Apr 2026, 07:53:39 AM IST
नया गोरखपुर के लिए 6 गांवों में जमीन जुटाने की कवायद शुरू
नया गोरखपुर बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। छह गांवों में सर्वेक्षण कर जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन के बदले ग्रामीणों को अच्छा मुआवजा मिलेगा जो सर्किल रेट के चार गुना तक हो सकता है।
14 Apr 2026, 07:47:42 AM IST
हरदोई में देर रात ऑटो गैराज में लगी आग
हरदोई के एक ऑटो गैराज में देर रात आग लग गई। हरदोई अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह ने एएनआई को बताया कि सोमवार रात करीब 10:45 बजे हरदोई में सिटी मोटर वर्कशॉप में आग की सूचना मिली। एक फायर टेंडर हरदोई फायर स्टेशन से रवाना किया गया। यहां देखा गया कि आग बहुत तेज जल रही थी। 4 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस वर्कशॉप में दो सीएनजी से भरी गाड़िया थीं। आसपास के लोगों को बाहर निकाला और सामान खाली कराया गया। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग का वास्तविक कारण जांच के बाद ही बताया जा सकता है।