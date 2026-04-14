UP News Live :आंबेडकर जयंती पर योगी सरकार का प्रदेश भर में अभियान, BSP का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन

Lucknow, Apr 13 (ANI): Buddhist monks and members of the Ambedkar Maha Sabha take part in a shanti march to pay tribute to Dr Bhimrao Ambedkar, in Lucknow on Monday. (ANI Photo)

UP News Live: आज आंबेडकर जयंती पर यूपी में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। योगी सरकार इसे सिर्फ एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनसंपर्क के व्यापक अभियान में बदल दिया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी सहारनपुर में उनका स्वागत करेंगे। यूपी की प्रमुख खबरों की लाइव अपडेट्स यहां देखें-

14 Apr 2026, 07:53:39 AM IST नया गोरखपुर के लिए 6 गांवों में जमीन जुटाने की कवायद शुरू नया गोरखपुर बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। छह गांवों में सर्वेक्षण कर जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन के बदले ग्रामीणों को अच्छा मुआवजा मिलेगा जो सर्किल रेट के चार गुना तक हो सकता है।