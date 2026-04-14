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UP News Live :आंबेडकर जयंती पर योगी सरकार का प्रदेश भर में अभियान, BSP का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन

UP News Live: आंबेडकर जयंती आज पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। इस मौके पर योगी सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बसपा लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। वहीं आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए उत्तराखंड जा रहे PM मोदी का सहारनपुर में CM योगी स्वागत करेंगे।

UP News Live :आंबेडकर जयंती पर योगी सरकार का प्रदेश भर में अभियान, BSP का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन

Lucknow, Apr 13 (ANI): Buddhist monks and members of the Ambedkar Maha Sabha take part in a shanti march to pay tribute to Dr Bhimrao Ambedkar, in Lucknow on Monday. (ANI Photo)

Ajay Singh| हिन्दुस्तान,लखनऊ | Tue, 14 Apr 2026 08:09 AM IST
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UP News Live: आज आंबेडकर जयंती पर यूपी में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। योगी सरकार इसे सिर्फ एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनसंपर्क के व्यापक अभियान में बदल दिया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी सहारनपुर में उनका स्वागत करेंगे। यूपी की प्रमुख खबरों की लाइव अपडेट्स यहां देखें-

14 Apr 2026, 08:09:12 AM IST

नोएडा बवाल का पाकिस्तान कनेक्शन, जांच में जुटी एंजेसियां, क्या बोले योगी के श्रम मंत्री अनिल राजभर

योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने नोएडा बवाल के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। इसके पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर आशंका जताई और कहा कि एजेंसियां जांच में जुटी हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें

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14 Apr 2026, 07:58:13 AM IST

IIT के 4 वैज्ञानिकों ने 42 दिन तक खंगाले 50 से अधिक पोर्न वीडियो, मां और दो बेटियों को दी नई जिंदगी

एक पति ने अपनी ही पत्नी और दो बेटियों पर सेक्स रैकेट चलाने और पोर्न वीडियो बनाने का आरोप लगा दिया। उसके इन आरोपों से हर कोई हैरान था। पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने आईआईटी वैज्ञानिकोंं से पोर्न वीडियो की जांच कराई। 42 दिन तक 50 से अधिक पोर्न वीडियो की जांच की गई।

IIT के 4 वैज्ञानिकों ने 42 दिन तक खंगाले 50 से अधिक पोर्न वीडियो, मां और दो बेटियों को दी नई जिंदगी

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14 Apr 2026, 07:56:53 AM IST

फतेहपुर की निकली लुटेरी दुल्हनिया, गोरखपुर में दूल्हे को ठग कर हुई थी फरार

शादी के नाम पर ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसी ही एक लुटेरी दुल्हन की गोरखपुर पुलिस तलाश कर रही है। इस दुल्हन की पहचान हो गई है। वह फतेहपुर की रहने वाली है। पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रही है।पुलिस उसके गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है।

फतेहपुर की निकली लुटेरी दुल्हनिया, गोरखपुर में दूल्हे को ठग कर हुई थी फरार

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14 Apr 2026, 07:53:39 AM IST

नया गोरखपुर के लिए 6 गांवों में जमीन जुटाने की कवायद शुरू

नया गोरखपुर बसाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। छह गांवों में सर्वेक्षण कर जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन के बदले ग्रामीणों को अच्छा मुआवजा मिलेगा जो सर्किल रेट के चार गुना तक हो सकता है।

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14 Apr 2026, 07:47:42 AM IST

हरदोई में देर रात ऑटो गैराज में लगी आग

हरदोई के एक ऑटो गैराज में देर रात आग लग गई। हरदोई अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह ने एएनआई को बताया कि सोमवार रात करीब 10:45 बजे हरदोई में सिटी मोटर वर्कशॉप में आग की सूचना मिली। एक फायर टेंडर हरदोई फायर स्टेशन से रवाना किया गया। यहां देखा गया कि आग बहुत तेज जल रही थी। 4 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस वर्कशॉप में दो सीएनजी से भरी गाड़िया थीं। आसपास के लोगों को बाहर निकाला और सामान खाली कराया गया। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग का वास्तविक कारण जांच के बाद ही बताया जा सकता है।

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