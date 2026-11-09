UP News LIVE: अखिलेश यादव ने PDA का बताया नया मतलब, अयोध्या में योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

अखिलेश यादव

UP News LIVE: अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर पीडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी है। वे दीपावली के अवसर पर रविवार को सैफई स्थित पार्टी कार्यालय में समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कहा कि देश और संविधान को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतों की तपस्या और उनकी एकजुटता से अयोध्या समृद्ध हुई है। यहां की गलियों में कभी गोली और लाठी चलाने वाले लोग आज रामनगरी का बदलता स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे दूसरे हथकंडे अपनाकर अयोध्या की समृद्धि और एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें मजबूती से उनका मुकाबला करते हुए वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति को बेनकाब करना होगा।

9 Nov 2026, 07:16:51 AM IST UP News LIVE: ठेले पर गोलगप्पा खाना पड़ा भारी, 150 ग्रामीणों की हालत खराब, उल्टी-दस्त के बाद 25 लोग भर्ती गोलगप्पे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे की दीवानगी लोगों को ऐसी है कि जहां भी दिखे इसे खाने के लिए भीड़ लग जाती है। लेकिन खुली जगहों पर ऐसी चीजें खाना कभी-कभी लोगों को भारी पड़ जाता है। सिद्धार्थनगर जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। खेसरहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक ठेले पर गोलगप्पा खाने से कल्लाखोर और पेड़ारी गांव के 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से उल्टी और दस्त से परेशान 25 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फूड प्वाइजनिंग के शिकार इन लोगों की हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है। यहां पढ़ें पूरी खबर

9 Nov 2026, 07:16:51 AM IST UP News LIVE: ई-रिक्शा में मांस मिलने पर भड़का गुस्सा, बजरंग दल-विहिप ने चौराहे पर लगाया जाम यूपी के अमरोहा जिले के मोहल्ला लकड़ा में मीट की दुकान के पास ई-रिक्शा में मांस मिलने पर हंगामा हो गया। गोकशी का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मांस से भरे ई-रिक्शा को लकड़ा चौराहे पर खड़ा कर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के एनकाउंटर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और रज्जाक पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। हंगामे और जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका के बीच कई थानों का पुलिस बल मौके पर बुलाना पड़ा। यहां पढ़ें पूरी खबर

9 Nov 2026, 07:16:51 AM IST UP News LIVE: त्योहारी सीजन में बढ़ गए उल्टी-दस्त के 15% मरीज, खुशियां मनाने के बजाय लोग अस्पताल पहुंच रहे त्योहार की मिठास और पकवानों का स्वाद पेट पर भारी पड़ने लगा है। सुबह मिठाई, दोपहर में पूड़ी-कचौड़ी और रात में दावत का दौर पाचन तंत्र बिगाड़ रहा है। खानपान में लापरवाही के चलते लोग त्योहार की खुशियां मनाने के बजाय अस्पताल पहुंच रहे हैं। हैलट और उर्सला में तीन दिन में फूड प्वॉइजनिंग, उल्टी और दस्त के मरीजों में करीब 15 फीसदी इजाफा हुआ है। इनमें लगभग 80 फीसदी मरीज 22 से 40 साल की उम्र के हैं। पहले से बीमार लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है।

9 Nov 2026, 07:16:51 AM IST UP News LIVE: दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की विरासत और विकास के प्रवाह को रोक पाने में विफल सपा और कांग्रेस के लोग अब घबराकर धाम को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार करने इन वालों को मालूम है कि विरासत और विकास की यह यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी तो सपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उनके सामने अपनी पहचान का संकट होगा। योगी, रविवार को वनग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में वनटांगियों के साथ दीपावली का उत्सव मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

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