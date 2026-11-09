UP News LIVE: अखिलेश यादव ने PDA का बताया नया मतलब, अयोध्या में योगी का विपक्ष पर तीखा हमला
UP News LIVE: अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर पीडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यहां की गलियों में कभी गोली और लाठी चलाने वाले लोग आज रामनगरी का बदलता स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
UP News LIVE: अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर पीडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्लानिंग, धैर्य और अनुशासन भी है। वे दीपावली के अवसर पर रविवार को सैफई स्थित पार्टी कार्यालय में समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कहा कि देश और संविधान को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के कंधों पर है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संतों की तपस्या और उनकी एकजुटता से अयोध्या समृद्ध हुई है। यहां की गलियों में कभी गोली और लाठी चलाने वाले लोग आज रामनगरी का बदलता स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे दूसरे हथकंडे अपनाकर अयोध्या की समृद्धि और एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें मजबूती से उनका मुकाबला करते हुए वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति को बेनकाब करना होगा।
UP News LIVE: दिवाली पर पत्नी चली गई मायके, क्षुब्ध युवक ने उठाया खौफनाक कदम, घर में लटका मिला शव
यूपी के चंदौली में एक युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। दिवाली से एक दिन पहले घर में पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव घर में लटका मिला तो कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार, विवाद के बाद पत्नी के मायके जाने से वह अवसाद में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
UP News LIVE: चिराग की लोजपा का पूर्वांचल पर फोकस; पंडित-पासी-पासवान का नारा, यूथ को साधने का प्लान
यूपी चुनाव में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) पूर्वांचल के जरिए प्रदेश में जमीन तलाश रही है। पार्टी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर ही है। पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्वांचल के दौरे तेज कर दिए हैं। बिहार से नजदीक होने के नाते पार्टी के सांसद, मंत्री तथा संगठन के लोगों ने पूर्वांचल में गतिविधियां बढ़ाई है। पार्टी का पार्टी ने पंडित-पासी-पासवान का नारा देकर अगड़ा कार्ड खेला है। पार्टी को पता है कि केवल एक जाति के वोट से काम नहीं चलेगा। सभी समाज के वोटों का बंटवारा कर गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए चिराग पासवान ने वाराणसी की सभा में कहा कि पार्टी पिछड़ी जातियों के साथ अगड़ी जातियों की जरूरतों और आवाज को मजबूती से उठाएगी। सामाजिक न्याय और हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना लक्ष्य है।
UP News LIVE: ठेले पर गोलगप्पा खाना पड़ा भारी, 150 ग्रामीणों की हालत खराब, उल्टी-दस्त के बाद 25 लोग भर्ती
गोलगप्पे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे की दीवानगी लोगों को ऐसी है कि जहां भी दिखे इसे खाने के लिए भीड़ लग जाती है। लेकिन खुली जगहों पर ऐसी चीजें खाना कभी-कभी लोगों को भारी पड़ जाता है। सिद्धार्थनगर जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। खेसरहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक ठेले पर गोलगप्पा खाने से कल्लाखोर और पेड़ारी गांव के 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से उल्टी और दस्त से परेशान 25 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फूड प्वाइजनिंग के शिकार इन लोगों की हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है।
यहां पढ़ें पूरी खबर
UP News LIVE: सरकार आने पर देख लेने की धमकी दी तो सपा से होंगे बाहर, शिवपाल की कार्यकर्ताओं को चेतावनी
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर सैफई पहुंचे शिवपाल ने एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव मंत्र देते हुए चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर कोई कार्यकर्ता ये कहते हुए पाया गया कि सरकार आने पर देख लेंगे तो तुरंत उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा।
UP News LIVE: ई-रिक्शा में मांस मिलने पर भड़का गुस्सा, बजरंग दल-विहिप ने चौराहे पर लगाया जाम
यूपी के अमरोहा जिले के मोहल्ला लकड़ा में मीट की दुकान के पास ई-रिक्शा में मांस मिलने पर हंगामा हो गया। गोकशी का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मांस से भरे ई-रिक्शा को लकड़ा चौराहे पर खड़ा कर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के एनकाउंटर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने और रज्जाक पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। हंगामे और जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थिति बिगड़ने की आशंका के बीच कई थानों का पुलिस बल मौके पर बुलाना पड़ा।
UP News LIVE: त्योहारी सीजन में बढ़ गए उल्टी-दस्त के 15% मरीज, खुशियां मनाने के बजाय लोग अस्पताल पहुंच रहे
त्योहार की मिठास और पकवानों का स्वाद पेट पर भारी पड़ने लगा है। सुबह मिठाई, दोपहर में पूड़ी-कचौड़ी और रात में दावत का दौर पाचन तंत्र बिगाड़ रहा है। खानपान में लापरवाही के चलते लोग त्योहार की खुशियां मनाने के बजाय अस्पताल पहुंच रहे हैं। हैलट और उर्सला में तीन दिन में फूड प्वॉइजनिंग, उल्टी और दस्त के मरीजों में करीब 15 फीसदी इजाफा हुआ है। इनमें लगभग 80 फीसदी मरीज 22 से 40 साल की उम्र के हैं। पहले से बीमार लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है।
UP News LIVE: दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की विरासत और विकास के प्रवाह को रोक पाने में विफल सपा और कांग्रेस के लोग अब घबराकर धाम को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या के खिलाफ दुष्प्रचार करने इन वालों को मालूम है कि विरासत और विकास की यह यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी तो सपा और कांग्रेस की राजनीति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उनके सामने अपनी पहचान का संकट होगा। योगी, रविवार को वनग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में वनटांगियों के साथ दीपावली का उत्सव मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
UP News LIVE: अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही, दिवाली पर पैतृक गांव पहुंचे केशव ने साधा निशाना
यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार को 'रामद्रोही' करार देते हुए रविवार को कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के उनके प्रस्तावित दौरे की आधिकारिक घोषणा होने के बाद वह कुछ सवाल उठाएंगे। कौशांबी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में मौर्य ने विश्वास जताया कि पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद वह अपने पैतृक गांव सिराथू स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।
UP News LIVE: महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ के नाम से फेमस आकाश ने की लवमैरिज, पुलिस से मांगी सुरक्षा
प्रयागराज महाकुंभ में ‘दातून बॉय’ नाम से फेमस हुए आकाश यादव लवमैरिज कर ली है। आकाश के लिए लवमैरिज जान का दुश्मन बन गई है। अपनी प्रेमिका से शादी को लेकर आकाश अब पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह अपनी पत्नी के साथ एसपी से सुरक्षा की गुहार करते दिख रहा है। ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि मामले में पुलिस ने शिकायती पत्र मिलने से इनकार किया।
UP News LIVE: दिवाली पर सगे भाइयों ने फूफा को मार डाला
प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के धोनू का पुरवा गांव में दीपावली की देर रात आपसी विवाद में बीच-बचाव करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। शराब के नशे में झगड़ रहे दो सगे भाइयों ने अपने 60 वर्षीय फूफा को डंडे से पीटकर मार डाला। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के हंगामे का सामना करना पड़ा। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
UP News LIVE: 15 से 23 हजार देकर दिवाली पर अपनों के बीच पहुंचे लोग, अब वापसी की मारामारी
UP News LIVE: दीपावली पर अपनों के बीच त्योहार मनाने की चाह में दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को महंगा हवाई सफर करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर से प्रयागराज आने का हवाई किराया सामान्य दिनों के मुकाबले चार गुना तक बढ़ गया। सामान्य दिनों में छह से आठ हजार रुपये में मिलने वाले टिकट के लिए यात्रियों को 15 हजार से 23 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े। अब वापसी के लिए मारामारी की स्थिति है। प्लेन में टिकट महंगे हैं और ट्रेनों में लंबी वेटिंग के साथ नो रूम की स्थिति है।