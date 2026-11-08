UP News LIVE: सीएम योगी करेंगे हनुमानगढ़ी में दर्शन, होगी महंत नृत्यगोपाल दास से मुलाकात

अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ

UP News LIVE: दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा के अनुसार अयोध्या में रात्रि प्रवास किया। दीपावली के दिन रविवार को वह हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन कर भेंट अर्पित करेंगे। इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास सहित प्रमुख संतों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री वासुदेव घाट स्थित हिंदू धाम के बगल में रहने वाले एक दलित परिवार के घर भोजन-प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। इसके बाद ऋणमोचन घाट क्षेत्र की मलिन बस्ती में परिवारों के बीच मिष्ठान वितरित कर दीपावली की बधाई देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम संबंधित परिवारों को सूचीबद्ध करने में जुटी है। भोजन के लिए जिस परिवार का चयन किया गया है, उसे भी चिह्नित कर लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित क्षेत्र में साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम भी तेजी से चल रहा है। संपर्क मार्ग को गड्ढामुक्त करने के साथ पटरियों को गेरुआ रंग से रंगा जा रहा है।

8 Nov 2026, 07:52:32 AM IST UP News LIVE: अखिलेश यादव 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन करेंगे UP News LIVE: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी 12 दिसंबर को सपरिवार अयोध्या आएंगे। वह अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ रामनगरी पहुंचेंगे। इस दौरान हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद राम मंदिर में प्रभु श्रीराम और माता जानकी का दर्शन-पूजन करेंगे। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय ने अखिलेश यादव के अयोध्या आगमन की जानकारी दी है।

8 Nov 2026, 06:40:31 AM IST UP News LIVE: दलित परिवार के घर भोजन करेंगे योगी UP News LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या में रात्रि प्रवास किया। दीपावली के दिन रविवार को वह वासुदेव घाट स्थित हिंदू धाम के बगल में रहने वाले एक दलित परिवार के घर भोजन-प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। इसके बाद ऋणमोचन घाट क्षेत्र की मलिन बस्ती में परिवारों के बीच मिष्ठान वितरित कर दीपावली की बधाई देंगे।