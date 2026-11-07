UP News LIVE: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम आज, राम की पौड़ी पर जलेंगे 30 लाख दीये

अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा।

UP News LIVE: यूपी के अयोध्या में दसवें दीपोत्सव की शुरुआत शनिवार को राम मंदिर में हनुमान जयंती के साथ होगी। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उनके आगमन की तैयारियों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव गोविंद देव गिरि और कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका भी अयोध्या पहुंच गए हैं। राम मंदिर में हनुमान जयंती गोधूलि बेला में मनाई जाएगी। दसवें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी अयोध्या को पारंपरिक दीपों के साथ आधुनिक रोशनी से सजाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी है, जबकि धर्मपथ पर 50 डिजिटल स्तंभों के जरिए रामायण के प्रसंग दिखाए जाएंगे। नेशनल हाईवे से प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 12-12 फीट ऊंचे ये स्तंभ डिजिटल लाइट शो का हिस्सा होंगे।

7 Nov 2026, 07:53:57 AM IST UP News LIVE: राम मंदिर परिसर एक लाख दीपों से आलोकित होगा UP News LIVE: दीपोत्सव के अवसर पर श्रीराम मन्दिर परिसर में लगभग एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किये जाएंगे। आयोजन में न्यास की व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 1,500 श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन का कार्य करेंगे। आज गोधूलि बेला में हनुमान जयंती के साथ जगमगाएगा राम मंदिर परिसर।

7 Nov 2026, 06:31:07 AM IST UP News LIVE: दीपों की रंगोली से सजेगा सीएम के स्वागत का रास्ता UP News LIVE: दीपोत्सव की तैयारियों के बीच रामनगरी में स्वागत और सजावट का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले रामकथा पार्क की ओर जाने वाले मार्ग को रंग-बिरंगी रंगोलियों से सजाया जा रहा है। सड़क पर कमल के फूल, मंगल कलश, स्वस्तिक और पारंपरिक दीपों की आकर्षक आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री रामकथा पार्क स्थित मुख्य आयोजन स्थल में प्रवेश करेंगे।