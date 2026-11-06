UP News LIVE: दिवाली पर यूपी के लिए चार सुपरफास्ट ट्रेनें, अयोध्या में रामायण थीम नावें

अयोध्या में दीपों की रोशनी के बीच थीम आधारित नावों पर सजी रामायण की झलक उत्सव को खास बनाएगी। पुष्पक विमान को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के प्रसंग की अनुभूति हो सके।

UP News LIVE: दिवाली पर गुजरात से यूपी-बिहार लौटने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने दो और स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का ऐलान किया है। यह ट्रेनें अहमदाबाद से वाया आगरा राजगीर तक जाएंगी। वहीं, पंजाब के लुधियाना से लखनऊ के लिए भी दो जोड़ी ट्रेनें चलेंगी।

6 Nov 2026, 07:21:27 AM IST

UP News LIVE: अयोध्या में दीपावली पर चलेंगी रामायण थीम की नावें

UP News LIVE: अयोध्या में दीपावली पर रामायण थीम की नावें चलाई जाएंगी। पर्यटकों को एक अनोखी अयोध्या देखने को मिलेगी। इस दिवाली पर अयोध्या में त्रेतायुग जीवंत होगा। अयोध्या में पुष्पक विमान भी तैयार किया जा रहा है।

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