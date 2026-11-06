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UP News LIVE: दिवाली पर यूपी के लिए चार सुपरफास्ट ट्रेनें, अयोध्या में रामायण थीम नावें

UP News LIVE: दिवाली पर भारतीय रेलवे चार और सुपरफास्ट ट्रेनों का तोहफा दे रहा है। पंजाब-गुजरात से यूपी-बिहार आने में यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं, अयोध्या में दीपावली पर पुष्पक विमान और राम दरबार से त्रेतायुग जीवंत होगा। रामायण थीम पर नावें चलेंगी।

UP News LIVE: दिवाली पर यूपी के लिए चार सुपरफास्ट ट्रेनें, अयोध्या में रामायण थीम नावें

दिवाली पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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UP News LIVE: दिवाली पर गुजरात से यूपी-बिहार लौटने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने दो और स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का ऐलान किया है। यह ट्रेनें अहमदाबाद से वाया आगरा राजगीर तक जाएंगी। वहीं, पंजाब के लुधियाना से लखनऊ के लिए भी दो जोड़ी ट्रेनें चलेंगी।

अयोध्या में दीपों की रोशनी के बीच थीम आधारित नावों पर सजी रामायण की झलक उत्सव को खास बनाएगी। पुष्पक विमान को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के प्रसंग की अनुभूति हो सके।

UP News LIVE: अयोध्या में दीपावली पर चलेंगी रामायण थीम की नावें

UP News LIVE: अयोध्या में दीपावली पर रामायण थीम की नावें चलाई जाएंगी। पर्यटकों को एक अनोखी अयोध्या देखने को मिलेगी। इस दिवाली पर अयोध्या में त्रेतायुग जीवंत होगा। अयोध्या में पुष्पक विमान भी तैयार किया जा रहा है।

यहां पढ़ें पूरी खबर

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UP News LIVE: दिवाली पर यूपी के लिए चार और सुपरफास्ट ट्रेनों का तोहफा

UP News LIVE: दिवाली पर यूपी के लिए चार और सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का संचालन पंजाब और गुजरात से किया जाना है। ये ट्रेनें यूपी और बिहार के यात्रियों को राहत देंगी।

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