UP News LIVE: भाजपा कोर कमेटी की बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा, नितिन नवीन-योगी रहे मौजूद

भाजपा कोर कमेटी की बैठक

UP News LIVE: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुधवार को देर रात गोरखपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। करीब एक घंटे की इस बैठक में संगठन और सरकार के समन्वय व विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चिंतन-मंथन हुआ। मिशन 2027 को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव के पहले हुई इस कोर कमेटी की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशिता को लेकर पार्टी के अंदरूनी सर्वे से लेकर जातिगत समीकरणों तक पर चर्चा हुई।