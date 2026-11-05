UP News LIVE: भाजपा कोर कमेटी की बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा, नितिन नवीन-योगी रहे मौजूद
UP News LIVE: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी के गोरखपुर में बुधवार की रात भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में सीएम योगी आदित्यनाथ और सहयोगी दलों के विधायकों ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
UP News LIVE: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुधवार को देर रात गोरखपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। करीब एक घंटे की इस बैठक में संगठन और सरकार के समन्वय व विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चिंतन-मंथन हुआ। मिशन 2027 को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव के पहले हुई इस कोर कमेटी की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशिता को लेकर पार्टी के अंदरूनी सर्वे से लेकर जातिगत समीकरणों तक पर चर्चा हुई।
UP News LIVE: राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा…हाईकोर्ट ने जताई हैरानी
UP News LIVE: फायरिंग रेंज के लिए जमीन की आवश्यकता पर राज्य सरकार के अधिकारियों और सेना के बीच मतभेद हुआ। इसके चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संबंधित मामले में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामले में, संबंधित अधिकारियों द्वारा आपस में मामले को सुलझाने की बजाय, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
UP News LIVE: पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम तक धुंध और ठंड, पारा गिरा
UP News LIVE: यूपी में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक अब ठंड बढ़ने लगी है। दिन में निकलती धूप ठंड से हल्की राहत दे रही है। हालांकि रात का गिरता पारा ठंडक बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।
UP News LIVE: भाजपा कोर कमेटी बैठक में प्रत्याशियों के सर्वे और जातिगत समीकरणों पर चर्चा
UP News LIVE: गोरखपुर में बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता और विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई। बैठक में यूपी के चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें सपा और कांग्रेस गठबंधन के जातिगत समीकरण के काट को लेकर चर्चा हुई।