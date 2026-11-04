UP News LIVE: गोरखपुर में भाजपा की पदयात्रा में शामिल होंगे नितिन नवीन, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। उधर, दिवाली, छठ और देव दीपावली के चलते यूपी के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
यूपी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में पदयात्रा के बाद नितिन नवीन तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन पहुंचेंगे, जहां वह समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वह पार्टी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। देर शाम वह भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। वहीं गुरुवार को नितिन बाबा गोरखनाथ मंदिर जाकर दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद वह फिर तारामंडल में पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पिछले तीन कार्यकालों के प्रदेश व क्षेत्र के पूर्व पदाधिकारी, पूर्व जिला प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है।
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली समेत आगामी त्योहारों के दौरान सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव, दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली के मद्देनजर शासन से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।
UP News LIVE: यूपी के इस शहर में अपना प्लाट पाने का मौका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
यूपी के आगरा शहर में अपना प्लाट पाने का अच्छा मौका है। आगरा विकास प्राधिकरण की ग्रेटर आगरा परियोजना रायपुर और रहनकलां के तहत गोमतीपुरम टाउनशिप के आवासीय भूखण्डों का ऑनलाइन का शुभांरभ मंडल आयुक्त नगेन्द्र प्रताप ने किया। उन्होंने जनहित पोर्टल न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का आगाज किया।
UP News LIVE: दिवाली-छठ पर अधिकारियों-पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली समेत आगामी त्योहारों के दौरान सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव, दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली के मद्देनजर शासन से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था और आने वाले पर्वों की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान खासकर शरारती तत्वों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि त्याहारों के उल्लास को उपद्रव को बदलने में साजिश करने वालों से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही दीपोत्सव, दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली के दृष्टिगत शासन से लेकर थानों तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश कैंसल कर दिए।
UP News LIVE: स्कूल में बच्चे की मौत पर बड़ा ऐक्शन, प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षा मित्र तीनों को भेजा जेल
यूपी के बलिया में स्कूल में करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन लिया गया है। पुलिस ने प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षामित्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, बिजली विभाग के अवर अभियंता (जेई) के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना शिक्षा क्षेत्र गड़वार के प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा (कनैला) में सोमवार को हुई थी। उधर, बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद चेन्नई से उसके पिता इजहार अहमद मंगलवार दोपहर घर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में जिला अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद गांव में शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
UP News LIVE: दो दिन गोरखपुर में रहेंगे नितिन नवीन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को गोरखपुर में पार्टी द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। वह गोरखपुर में बुधवार के अलावा गुरुवार को भी रहेंगे और इस दरमियान पार्टी की तमाम सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल छह बैठकें होंगी। नितिन नवीन इन बैठकों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कील-कांटा दुरुस्त करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में नितिन नवीन समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद भी करेंगे।
UP News LIVE: यूपी में किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात की तैयारी
यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के बाद अब किसानों और महिलाओं को सौगात की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किसानों और महिलाओं के लिए विशेष पैकेज की जल्द घोषणा का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से फसलों में नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए शीघ्र ही बड़ा पैकेज लाया जाएगा। इससे प्रदेश के तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल्द ही विशेष पैकेज लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों और श्रमिकों को सम्मानजनक व सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय डेढ़ गुना करने के साथ न्यूनतम मानदेय भी तय कर दिया था।
UP News LIVE: बेकाबू बोलेरो ने पांच बच्चों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत
मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। जहां मूंढापांडे-करनपुर मार्ग पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो काल बनकर दौड़ी। बोलेरो सड़क किनारे खड़े पकौड़ी के ठेले में जा घुसी और उसे घसीटते हुए पास में खेल रहे पांच बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक साल की मासूम चित्रा और दो साल के अंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे घायल हो गए। बच्चों को बचाने की कोशिश में ठेला संचालक की 60 वर्षीया मां भी घायल हो गई। सभी घायलों को दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।
UP News LIVE: 15 दिन तक छुट्टियों पर रोक, बाजारों-मंदिरों-मोहल्लों में चलेगा विशेष अभियान
दीपावली और छठ पर्व पर यूपी के शहरों में सफाई व्यवस्था से लेकर घाटों की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गोरखपुर के नगर आयुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। बाजारों, मंदिरों, मोहल्लों और छठ पूजा स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। वहीं, गहरे पानी वाले घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ चेतावनी संकेतक लगाए जाएंगे। व्यवस्थाओं में लापरवाही न हो, इसके लिए अगले 15 दिनों तक वार्डों के नोडल अधिकारी प्रतिदिन सुबह निरीक्षण करेंगे। सफाई कर्मचारी निर्धारित वर्दी में अपने तैनाती वाले वार्ड में मौजूद रहेंगे।
UP News LIVE: अखिलेश यादव के स्वागत में जेबें खाली, किसी की नगदी गायब
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत और विदाई में कई लोगों की जेबें खाली हो गईं। किसी के जेब से पूरी नगदी गायब हो गई तो किसी का एटीएम और क्रेडिट कार्ड उड़ा दिया गया। एक साथ कई लोगों के साथ हुई घटना के बाद अफरातफरी की स्थिति देखी गई। घटना वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट की है। अखिलेश यादव वाराणसी में सपा नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।
UP News LIVE: नितिन नवीन-योगी की पदयात्रा को लेकर बड़ी तैयारी, रूट डायवर्जन
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर गोरखपुर में बड़ी तैयारी की गई है। इसके चलते शहर में भीषण जाम की आशंका को देखते हुए कई इलाकों में सुबह 7 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्रों के स्कूलों को शिक्षण कार्य स्थगित रखने या विद्यालय बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी गई है। विभाग ने अभिभावकों को समय से सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं। बुधवार को एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक पदयात्रा प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है।