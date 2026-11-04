UP News LIVE: गोरखपुर में भाजपा की पदयात्रा में शामिल होंगे नितिन नवीन, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

नितिन नवीन

यूपी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में पदयात्रा के बाद नितिन नवीन तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन पहुंचेंगे, जहां वह समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वह पार्टी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। देर शाम वह भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। वहीं गुरुवार को नितिन बाबा गोरखनाथ मंदिर जाकर दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद वह फिर तारामंडल में पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पिछले तीन कार्यकालों के प्रदेश व क्षेत्र के पूर्व पदाधिकारी, पूर्व जिला प्रभारी और पूर्व जिला अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली समेत आगामी त्योहारों के दौरान सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दीपोत्सव, दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली के मद्देनजर शासन से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।