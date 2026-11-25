यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर चर्चा है।

UP News Live: समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों ने नाम की घोषणा कर दी है। जारी हुई इस पहली सूची में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। जारी सूची के अनुसार, सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र से उमर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक चुनाव लड़ेंगे। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन, अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली और ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से ज्योति लोधी को मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जैसी सीटों के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें से ज्यादातर मौजूदा विधायक हैं। इसके बाद, पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। सपा ने शुरुआत में कांग्रेस के लिए 26 सीटें अलग रखने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार, इसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया।

25 Nov 2026, 06:48:49 AM IST UP News LIVE: कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सपा ने इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार UP News LIVE: कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार रात को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पांच उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर की सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। इस पहली सूची में चार मुस्लिम और एक गैर-यादव ओबीसी उम्मीदवार शामिल हैं।