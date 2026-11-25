UP News Live: सपा ने यूपी में 5 प्रत्याशी किए घोषित, कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर चर्चा
UP News Live: समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। हालांकि, अभी कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर चर्चा है।
UP News Live: समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों ने नाम की घोषणा कर दी है। जारी हुई इस पहली सूची में सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। जारी सूची के अनुसार, सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र से उमर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक चुनाव लड़ेंगे। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन, अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली और ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से ज्योति लोधी को मैदान में उतारा गया है।
उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर जैसी सीटों के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें से ज्यादातर मौजूदा विधायक हैं। इसके बाद, पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। सपा ने शुरुआत में कांग्रेस के लिए 26 सीटें अलग रखने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के अनुसार, इसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया।
UP News LIVE: अमेठी-रायबरेली में 1 सीट कैसे? अखिलेश पर भड़की कांग्रेस
UP News LIVE: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जहां, कांग्रेस ने 131 सीटों की मांग की थी। वहीं, सपा ने केवल 26 सीटें देनें का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली सीटों, अमेठी और रायबरेली में से पार्टी को केवल एक-एक सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है।
UP News LIVE: कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सपा ने इन सीटों पर उतारे उम्मीदवार
UP News LIVE: कांग्रेस से सीट बंटवारे की बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार रात को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पांच उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर की सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। इस पहली सूची में चार मुस्लिम और एक गैर-यादव ओबीसी उम्मीदवार शामिल हैं।
UP News Live: यूपी चुनाव 2027 के लिए सपा ने कांग्रेस को दीं 26 सीटें
UP News Live: समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने मंगलवार को बताया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने कांग्रेस को 26 सीटों की पेशकश की है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी दो सीटें दी हैं जिन पर कांग्रेस जीती थी, चार ऐसी सीटें जहां वह दूसरे नंबर पर रही थी, और 20 अन्य सीटें ऐसी हैं जहां हमें (सपा को) 60,000 से 70,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को वहां केवल 2,000 के आसपास वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच बातचीत का दूसरा दौर चल रहा है।