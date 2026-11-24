कार्तिक पूर्णिमा

UP News LIVE: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में सरयू नदी, प्रयागराज में गंगा और वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर स्नान और पूजा-अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। देव दीपावली के भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम करीब चार बजे काशी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नमो घाट पर दीप प्रज्ज्वलित कर देव दीपावली का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद नमो घाट पर आयोजित ड्रोन शो का आनंद लेंगे। मुख्यमंत्री क्रूज से गंगा की भव्य महाआरती देखेंगे और चेत सिंह घाट पर होने वाले लेजर शो का भी अवलोकन करेंगे। वहीं, देव दीपावली पर काशी के घाटों को 11 लाख दीयों से रोशन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आज सहारनपुर में सामाजिक समरसता का संदेश गूंजेगा। भाजपा की समरसता संकल्प यात्रा के सहारनपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। लुधियाना से काशी तक निकाली जा रही यह यात्रा दोपहर करीब दो बजे दिल्ली रोड स्थित रेनबो स्कूल पहुंचेगी। यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सामाजिक समरसता और संत रविदास महाराज के विचारों पर चर्चा होगी।

24 Nov 2026, 08:19:32 AM IST UP News LIVE: भाजपा विधायक के काफिले में घुसा स्कॉर्पियो, कई गाड़ियों को मारी टक्कर चंदौली में भाजपा के सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के काफिले में एक सफेद स्कॉर्पियो ने घुसकर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक के काफिले की तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। विधायक सुशील सिंह ने बताया कि उनके काफिले में पीछे करीब 15 और आगे पांच वाहन चल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने पहले उनके वाहन को टक्कर मारी, जिससे उनकी गाड़ी पलट गई। इसके बाद स्कॉर्पियो ने आगे चल रहे वाहन को भी टक्कर मार दी।

24 Nov 2026, 08:16:12 AM IST UP News LIVE: सरसों तेल 200 के पार, दाल-आटा के रेट भी चढ़े, महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट शादी-ब्याह के सीजन के बीच महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले महज 15 दिनों के भीतर दाल, चावल, आटा और सरसों समेत अन्य तेलों के खुदरा दामों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। सरसों तेल दो सौ रुपए पार कर गया है। लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर से कानपुर तक हर जिले के बाजारों का एक जैसा हाल है। खाने पीने की जरूरी चीजों के महंगी होने से मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर

24 Nov 2026, 08:15:26 AM IST UP News LIVE: काशी में आज देव दीपावली, सवा 5 बजे से जलेंगे दीप, 6 से गंगा आरती देवताओं की दीपावली यानी देव दीपावली पर आज मंगलवार शाम काशी के गंगा घाटों से लेकर वरुणा और गोमती के तट तक आस्था और रोशनी का अद्भुत संगम दिखाई देगा। 108 घाटों पर 11 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों की जगमगाहट, मां गंगा की आरती और आसमान में सतरंगी आतिशबाजी के साक्षी बनने के लिए 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। इस बार उत्सव में आधुनिक तकनीक का नया आकर्षण भी जुड़ेगा। पहली बार 2100 स्वदेशी ड्रोन भगवान शिव के तांडव से लेकर गंगा अवतरण तक के पौराणिक प्रसंगों को आसमान में साकार करेंगे। इन कार्यक्रमों का टाइम टेबल भी जारी किया गया है।



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