UP News LIVE: यूपी के कई जिलों में CNG-PNG के दाम बढ़े, अयोध्या-जनकपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे मोदी-योगी
UP News LIVE: यूपी के कई जिलों में महंगाई में एक और तड़का लगा है। जीजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। उधर, अयोध्या से नेपाल के जनकपुरधाम के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन आज होगा। दिल्ली में पीएम मोदी वर्चुअल और अयोध्या जंक्शन पर योगी हरी झंडी दिखाएंगे।
UP News LIVE: यूपी के कई जिलों में महंगाई में एक और तड़का लगा है। चावल-दाल मसालों पर महंगाई की मार के बीच अब ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दामों में इजाफा कर दिया है। कम्पनी ने लखनऊ समेत आगरा, उन्नाव, अयोध्या व सुलतानपुर में सीएनजी में दो रुपए प्रति किलो और पीएनजी में एक रुपए प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) की बढ़ोत्तरी की है। बढ़ी हुई दरें रविवार सुबह से लागू हो गई हैं।
अयोध्या से जनकपुरधाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन सोमवार को होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे अयोध्या से नेपाल के लिए रवाना होगी। उद्घाटन समारोह दिल्ली और अयोध्या, दोनों जगहों से जुड़ेगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेन को रवाना करेंगे।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पार्टी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तीन ओबीसी, एक मुस्लिम और दो एससी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा सीट से विजय साहनी, गोंडा की कर्नलगंज सीट से ऊषा देवी, शाहजहांपुर सदर से हरिराम वर्मा, शाहजहांपुर की कटरा सीट से सलीम चांद उर्फ चांद बाबू, आगरा के एत्मादपुर से रिंकू सेठ और हाथरस सदर सीट से रमेश चंद्र को उम्मीदवार बनाया है।
UP News LIVE: शुकतीर्थ पहुंचे मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पौराणिक तीर्थनगरी शुकतीर्थ स्थित श्री शुकदेव आश्रम पहुंचे। यहां आज राष्ट्र कल्याण, सुख-समृद्धि एवं मानव कल्याण की कामना को लेकर आश्रम की यज्ञशाला में आयोजित हवन-यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। इसके बाद वेदव्यास मंदिर का लोकार्पण करेंगे तथा आश्रम में स्थित प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। शुकदेव मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे।
UP News LIVE: राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का छलका दर्द
प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया के बेंती राजभवन में आयोजित श्रीराम कथा के बीच उनकी पत्नी भानवी सिंह का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर रामकथा में पति और पूरे परिवार के साथ पूजा-अर्चना करने की अधूरी ख्वाहिश बयां की। भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि एक अन्य महिला के कारण उन्हें और उनकी दोनों बेटियों को अपने ही घर में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का मौका नहीं मिला। उन्होंने खुद को राजा भैया की धर्मपत्नी बताते हुए कहा कि वह पति के साथ रिश्तों में किसी दूरी को स्वीकार नहीं करतीं।
UP News LIVE: आज से दिल्ली टू गोरखपुर के लिए दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, शेड्यूल और टाइमिंग जानिए
त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे 22 नवंबर को दिल्ली से लखनऊ होकर पूर्वांचल के लिए दो त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इनमें एक ट्रेन उसी दिन देर रात में और दूसरी अगले सुबह लखनऊ पहुंचेगी। इससे गोरखपुर और बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन नंबर 05020 दिल्ली-गोरखपुर त्योहार विशेष ट्रेन 22 नवंबर को दिल्ली जंक्शन से सुबह 11:10 बजे रवाना होगी। यह रात 8:35 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 10:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद बाराबंकी से रात 11:59 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के छह, सामान्य द्वितीय श्रेणी के सात कोच होंगे।
UP News LIVE: ओवैसी-चंद्रशेखर को जवाब देने नगीना जाएंगे आजम खान
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितना पास आ रहा है, उतनी जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। ओवैसी पर आजम खान ने सवाल उठाए और कहा कि इतने मुकदमों के बावजूद उन्होंने कभी उनके लिए एक भी वकालतनामा दाखिल नहीं किया। वहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तैयारी करने के सवाल पर नगीना जाने की भी बात कही है।
UP News LIVE: पानी की जगह हैंडपंप से निकलने लगी शराब, जमीन के नीचे का नजारा देख पुलिस भी हैरान
झांसी से शराब तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सकरार क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में जमीन के नीचे बनाए गए टैंक में शराब भरी मिली। शराब को बाहर निकालने के लिए बाकायदा एक छोटा हैंडपंप लगाया गया था। सिपाहियों ने हैंडपंप लगाया तो शराब निकलने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
UP News LIVE: लखनऊ, अयोध्या-आगरा समेत कई जिलों में सीएनजी-पीएनजी के रेट बढ़े
यूपी के कई जिलों में महंगाई में एक और तड़का लगा है। चावल-दाल मसालों पर महंगाई की मार के बीच अब ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दामों में इजाफा कर दिया है। कम्पनी ने लखनऊ समेत आगरा, उन्नाव, अयोध्या व सुलतानपुर में सीएनजी में दो रुपए प्रति किलो और पीएनजी में एक रुपए प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) की बढ़ोत्तरी की है। बढ़ी हुई दरें रविवार सुबह से लागू हो गई हैं।
UP News LIVE: यूपी के 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, सड़क से हवाई यातायात तक पर पड़ेगा असर
यूपी में आज घना कोहरा रहने की संभावना है। जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
UP News LIVE: अयोध्या-जनकपुर के बीच आज से चलेगी ट्रेन
यूपी के अयोध्या से नेपाल के जनकपुरधाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन सोमवार को होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे अयोध्या से नेपाल के लिए रवाना होगी। उद्घाटन समारोह दिल्ली और अयोध्या, दोनों जगहों से जुड़ेगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेन को रवाना करेंगे। स्पेशल ट्रेन नंबर 04295 अयोध्या धाम से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। यह मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो हाल्ट, मधुबनी और जयनगर स्टेशन पर रुकेगी। अगले दिन सुबह 10 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी।
UP News LIVE: प्रेमी कहीं और करने जा रहा था शादी, खुद ही बारात लेकर पहुंच गई प्रेमिका
यूपी के शामली में रहने वाले प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की खबर लगने पर देहरादून की युवती ने अनोखा कदम उठा लिया। बीएससी की पढ़ाई कर रही युवती अपनी मां, बहन समेत अन्य परिजनों को साथ लिया और कांधला कस्बे के एलम गांव में रहने वाले प्रेमी के घर बारात लेकर पहुंच गई। युवती और उसके परिजनों के हाथों में एक बैनर भी था, जिस पर ‘दुल्हन लेकर आई बरात’ लिखा हुआ था।
UP News LIVE: देव दीपावली पर कल काशी में मेगा डायवर्जन
वाराणसी में देव दीपावली पर 24 नवंबर को ट्रैफिक विभाग की ओर से मेगा डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। घाट किनारे की सड़कों को वाहन मुक्त रखा गया है, ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी की स्थिति न बने। राजघाट पुल से दोपहर 1 बजे के बाद से वाहनों के साथ ही पैदल आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सामने घाट पुल से रामनगर से लंका के बीच केवल पैदल और बाइक सवार ही आ-जा सकेंगे। गंगा के उस पास से इस पार या इस पार से उस पार आने जाने के लिए विश्वसुंदरी पुल और रिंग रोड स्थित गंगा पुल से ही सभी वाहन आ-जा सकेंगे।
UP News LIVE: मां से भिक्षा मांगने जब पहुंचे थे योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां को याद करते हुए एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने संन्यासी बनने के बाद मां से भिक्षा मांगने का अनसुना किस्सा साझा किया है। इस पाती में योगी ने मां को जगत-जननी बताते हुए प्रदेश के लोगों से भी अपील की है।