सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े

UP News LIVE: यूपी के कई जिलों में महंगाई में एक और तड़का लगा है। चावल-दाल मसालों पर महंगाई की मार के बीच अब ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दामों में इजाफा कर दिया है। कम्पनी ने लखनऊ समेत आगरा, उन्नाव, अयोध्या व सुलतानपुर में सीएनजी में दो रुपए प्रति किलो और पीएनजी में एक रुपए प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) की बढ़ोत्तरी की है। बढ़ी हुई दरें रविवार सुबह से लागू हो गई हैं। अयोध्या से जनकपुरधाम के बीच चलने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन सोमवार को होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे अयोध्या से नेपाल के लिए रवाना होगी। उद्घाटन समारोह दिल्ली और अयोध्या, दोनों जगहों से जुड़ेगा। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेन को रवाना करेंगे। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पार्टी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तीन ओबीसी, एक मुस्लिम और दो एससी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा सीट से विजय साहनी, गोंडा की कर्नलगंज सीट से ऊषा देवी, शाहजहांपुर सदर से हरिराम वर्मा, शाहजहांपुर की कटरा सीट से सलीम चांद उर्फ चांद बाबू, आगरा के एत्मादपुर से रिंकू सेठ और हाथरस सदर सीट से रमेश चंद्र को उम्मीदवार बनाया है।

23 Nov 2026, 09:31:25 AM IST UP News LIVE: शुकतीर्थ पहुंचे मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पौराणिक तीर्थनगरी शुकतीर्थ स्थित श्री शुकदेव आश्रम पहुंचे। यहां आज राष्ट्र कल्याण, सुख-समृद्धि एवं मानव कल्याण की कामना को लेकर आश्रम की यज्ञशाला में आयोजित हवन-यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। इसके बाद वेदव्यास मंदिर का लोकार्पण करेंगे तथा आश्रम में स्थित प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। शुकदेव मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे।

23 Nov 2026, 08:52:29 AM IST UP News LIVE: आज से दिल्ली टू गोरखपुर के लिए दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, शेड्यूल और टाइमिंग जानिए त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे 22 नवंबर को दिल्ली से लखनऊ होकर पूर्वांचल के लिए दो त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इनमें एक ट्रेन उसी दिन देर रात में और दूसरी अगले सुबह लखनऊ पहुंचेगी। इससे गोरखपुर और बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन नंबर 05020 दिल्ली-गोरखपुर त्योहार विशेष ट्रेन 22 नवंबर को दिल्ली जंक्शन से सुबह 11:10 बजे रवाना होगी। यह रात 8:35 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 10:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद बाराबंकी से रात 11:59 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के छह, सामान्य द्वितीय श्रेणी के सात कोच होंगे।



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23 Nov 2026, 08:43:43 AM IST UP News LIVE: प्रेमी कहीं और करने जा रहा था शादी, खुद ही बारात लेकर पहुंच गई प्रेमिका यूपी के शामली में रहने वाले प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की खबर लगने पर देहरादून की युवती ने अनोखा कदम उठा लिया। बीएससी की पढ़ाई कर रही युवती अपनी मां, बहन समेत अन्य परिजनों को साथ लिया और कांधला कस्बे के एलम गांव में रहने वाले प्रेमी के घर बारात लेकर पहुंच गई। युवती और उसके परिजनों के हाथों में एक बैनर भी था, जिस पर ‘दुल्हन लेकर आई बरात’ लिखा हुआ था।



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