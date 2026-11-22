मोहन भागवत आज आएंगे यूपी

UP News LIVE: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम छह बजे यूपी में तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। संघ प्रमुख प्रसिद्ध श्री शुकदेव आश्रम पहुंचेंगे और रात्रि प्रवास के बाद सोमवार शाम प्रस्थान करेंगे। उनका कार्यक्रम मुख्य रूप से आश्रम तक ही सीमित रहेगा। यहां वह संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज 22 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध या हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखना है।

22 Nov 2026, 09:02:30 AM IST UP News LIVE: जज को देना था गार्ड ऑफ ऑनर, यूपी पुलिस ने ओवैसी को दिया UP News LIVE: यूपी में एक कार्यक्रम में जज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। लेकिन ये एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया गया। िस मामले में अब ऐक्शन की तैयारी है। संबंधित जज सहारनपुर के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस प्रोटोकॉल में हुई चूक कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर

22 Nov 2026, 07:45:28 AM IST UP News LIVE: यूपी के 75 जिलों में आज ब्लैक आउट मॉक ड्रिल UP News LIVE: यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जाएगी। शाम 6 बजे एक साथ ब्लैकआउट और एयर रेड (हवाई हमले की चेतावनी) मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास युद्ध या हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने और बचाव की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है।