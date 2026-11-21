प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

UP News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शामिल होने आज लखनऊ आ रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में 52 मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इसमें मेधावियों सहित कुल 4461 युवा शामिल होंगे। इनमें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के प्रशिक्षु शामिल हैं। यह पहला अवसर है जब यूपी में कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोज में शामिल होंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस लंच कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। कार्यक्रम के अनुसार ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहां चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहेंगे और दोनों नेता मस्जिद प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं।

21 Nov 2026, 08:20:05 AM IST UP News LIVE: पीएम मोदी के स्वागत में जगमगाया लखनऊ UP News LIVE: कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमौसी एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पूरा वीवीआईपी रूट सजाया गया है। रास्ते में जगह-जगह स्कूली बच्चे तिरंगा लहराकर उनका अभिनंदन करेंगे तो लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से राजधानी की सांस्कृतिक छटा बिखेरेंगे।

21 Nov 2026, 06:52:04 AM IST UP News LIVE: चंद्रशेखर के घर जाएंगे ओवैसी, भोज में शामिल होंगे UP News LIVE: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद व आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच सहारनपुर के छुटमलपुर में एक राजनीतिक भोज (लंच) प्रस्तावित है। इस सियासी भोज को आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति तय करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।