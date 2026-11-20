बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोरखपुर में रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। इस मामले में पिता की तहरीर पर जेसीबी चालक, आयोजन समिति में शामिल सात नामजद सहित 65 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। मामले में पांच को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम योगी ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।