UP News LIVE: सीएम योगी आज स्टूडेंट्स को बांटेंगें टैबलेट, अखिलेश के रोड शो में नाबालिग की मौत पर ऐक्शन शुरू
UP News LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 4 जिलों के 50 हजार स्टूडेंट्स को टैबलेट देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हाल ही में गोरखपुर में हुए रोड शो में शामिल जेसीबी से किशोर की मौत पर ऐक्शन शुरू हो गया है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि आरोपियों को कीमत चुकानी होगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (दाएं) और सपा प्रमुख अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
UP News LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मंडल के 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट बाटेंगे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के चार जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया व कुशीनगर के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाने हैं। डीएम दीपक मीणा के अनुसार, वर्ष 2021-22 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक जिले के 141085 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन से लाभान्वित किया जा चुका है।
बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोरखपुर में रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। इस मामले में पिता की तहरीर पर जेसीबी चालक, आयोजन समिति में शामिल सात नामजद सहित 65 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। मामले में पांच को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम योगी ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है।
UP News LIVE: अखिलेश के रोड शो में नाबालिग की मौत पर ऐक्शन शुरू
UP News LIVE: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गोरखपुर में हुए रोड शो में एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई थी। जेसीबी की चपेट में मौते होने के मामले में ऐक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने भी परिवार को आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होने का आश्वासन दिया है।
UP News LIVE: सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर, चार जिलों के स्टूडेंट्स को बांटेंगे टैबलेट
UP News LIVE: सीएम योगी दो दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी गोरखपुर मंडल के चार जिलों के स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेंगे। आज 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे।