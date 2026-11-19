UP News Live: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिए गए। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। आजम खान जेल से निकलने के बाद अपने समर्थकों के साथ सैंकड़ों गाड़ियों के काफिले संग रामपुर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल पर आजम खान ने कहा कि चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा। अब लोग जाति या धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे; मुकाबले मुद्दों पर आधारित होंगे।