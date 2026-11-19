UP News Live: जेल से रिहा होकर आजम खान पहुंचे रामपुर, गोरखपुर दौरे पर रहेंगे योगी
UP News Live: सपा नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर बुधवार को रामपुर अपने आवास पर पहुंचे। सैंकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर उनके समर्थक उनके साथ रहे। वहीं, आज सीएम योगी, आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर को कई बड़ी सौगात देंगे।
गाजियाबाद की डासना जेल से निकलकर रामपुर पहुंचे आजम खान
UP News Live: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिए गए। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। आजम खान जेल से निकलने के बाद अपने समर्थकों के साथ सैंकड़ों गाड़ियों के काफिले संग रामपुर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल पर आजम खान ने कहा कि चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा। अब लोग जाति या धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे; मुकाबले मुद्दों पर आधारित होंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में रहेंगे। सीएम योगी गोरखपुर को 792 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वह 55 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर में यूपी के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 491 करोड़ रुपये की लागत से कैंपियरगंज तहसील के भरिवासी गांव में तैयार किया जाएगा।
UP News LIVE: गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, देंगे 792 करोड़ की योजनाओं की सौगात
UP News LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को गोरखपु जिले में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी 621 करोड़ रुपये की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 171 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे क्षेत्र को कुल 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी।
UP News Live: जेल से रिहा होते ही रामपुर पहुंचे आजम खान
UP News Live: समाजवादी पार्टी, सपा नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद रामपुर स्थित अपने आवास पर लौट आए। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई उन लोगों के लिए जश्न का दिन है, जो संविधान, न्याय और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बुधवार शाम अपने आवास पर पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वालों को बधाई दी और उन्हें राहत देने के लिए अदालत का धन्यवाद किया।